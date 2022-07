Utóbbi már 20 éve a hévízi protestáns templomban tartja alkalmait, kilenc esztendeje pedig, amióta Péntekné Vizkelety Márta a református gyülekezet lelkipásztora, még szorosabbra fűzték a kapcsolatokat. Nyelvi akadály nincs, hiszen a hévízi tiszteletes kiválóan beszél németül.

Már egy ideje közösen tartják a szentestei istentiszteleteket, idén pedig úgy döntöttek: legyen egy nyári alkalom is a Covid után, amelyet ezúttal szeretetvendégség követett, ahol a református, most Karmacson élő, dán származású, jelenleg burgonyatermesztéssel foglalkozó tubás, Jens Claussen fúvószenekara szórakoztatta az egybegyűlteket. A csapat ősszel visszatér Hévízre.

Az istentiszteleten, amelyen több mint 160-an vettek részt, Péntekné Vizkelety Márta és a német evangélikus Dieter Bögel diakónus hirdetett igét. A közös alkalom a János leveléből vett idézetre épült, amely arról szól: szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van.

– Vagyis: ahogyan bennünket az Úr Jézus szeret, mi úgy szeressük egymást – fogalmazott lapunknak Péntekné Vizkelety Márta. –Krisztus példát adott nekünk a szeretetről, és őt kell követnünk ebben is. Ezt akartuk most hangsúlyozni közös istentiszteletünkön, hogy mi mindannyian az ő tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk.

A közös istentiszteletet szeretetvendégség követte

A hévízi lelkipásztor arról is beszélt: a következő alkalmuk pénteken 19 órakor lesz, amikor a református templomban az Egerszeg Fúvós Kvintett, majd a Balatongyöröki Dalkör lép fel egymást követően. A hangversenyre ingyenes a belépés.

A lelkész elárulta, az érdeklődőket klimatizált templom várja, mivel két hete a mesterek végeztek a munkálatokkal. Mint mondta: az elmúlt vasárnapon 22 fokra hűtötték az épületet, s a betérőket mostantól nagy melegben is kellemes hőmérséklet várja.

– Négy év alatt készültünk el ezzel – folytatta Péntekné Vizkelety Márta. – A klímarendszer most hozzá van kötve a napelemekhez, tehát magunknak termeljük az áramot, télen pedig ennek segítségével fűtjük fel majd a templomot.

A mostani közös istentisztelet mottójaként a lelkipásztor hosszú távra is érvényes igeszakaszt idézett, amely a liturgiás papíron is olvasható volt. Vagyis, János 13.34. szerint: „Jézus mondja: ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást”.