A napirendi ponthoz készült előterjesztés szerint 2022 márciusában a szolgáltatást a bölcsődékben 267 kisgyermek vette igénybe, közülük 185-en ingyenesen. Az óvodákban 1125 kisgyermek étkezett, közülük 950 fő volt jogosult ingyenes ellátásra. A köznevelési intézmények esetében a 2762 étkező közül 1663 részesült kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetésben, míg a szociális étkezést a márciusi adatok szerint 333 fő vette igénybe. A szolgáltatókkal kötött vállalkozási szerződés most nyáron lejár, ezért az önkormányzat az előírt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Pannon Menza Szolgáltató és Vendéglátó Kft.-vel tavaly decemberben megkötötte az új szerződést. Ez az oktatási-nevelési intézményekben július 25-től, a szociális intézmények esetében pedig november 20-tól lép hatályba. Az új dokumentum rendelkezik az önkormányzat által fizetendő új vállalkozási díj mértékéről is, amelyek alapján elmondható, hogy a vállalkozónak fizetendő díjak jelentősen emelkednek, ami az önkormányzat számára is komoly, akár 170 millió forintos többletterhet jelenthet. Ezzel párhuzamosan a nyersanyagnorma növelése is szükségessé vált az élelmiszerek jelentős drágulása miatt. A helyzet kezelésére az illetékesek három, a nyersanyagnorma 10, 25, 50 százalékos emelését tartalmazó kalkulációt készítettek. A számítások szerint 50 százalékos emeléssel is 100 millió forint felett lehet az önkormányzat terhe – jelezte Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP).

Az Éljen VárosuNk! frakcióvezető-helyettese, Horváth Jácint azt mondta: az lenne optimális, ha az állami támogatás is növekedne, erre utaló jelek azonban egyelőre nem látszanak, ezért kell az önkormányzatnak lépnie. Ugyanis ha az önkormányzat nem emel most, a szolgáltató kérheti év közben az inflációból és az alapanyagár-emelkedésből fakadó költségtöbblet kompenzációját. A frakcióvezető-helyettes módosító javaslattal állt elő: ez alapján a bölcsődében - a reggeli 55, a tízórai 45, az ebéd 293, az uzsonna pedig 55 forintba kerülne. Az óvodákban a tízóraiért 91, az ebédért 347, az uzsonnáért pedig szintén 91 forintot kellene fizetni. Az általános iskola alsó tagozatán a tízórai 111, az ebéd 405, az uzsonna 111 forintba, a felső tagozaton pedig a tízórai 111, az ebéd 424, az uzsonna pedig 111 forintba kerülhet. A középiskolákban és kollégiumukban a reggeliért 276, a tízóraiért 123, az ebédért 475, az uzsonnáért 123, a vacsoráért pedig 276 forintot kérhetnek. A szociális étkeztetésben a reggeliért 246, a tízóraiért 110, az ebédért 395, az uzsonnáért 110, a vacsoráért pedig 246 forintot kellene fizetni.

Horváth Jácint szerint az emelés mértéke 10 és 25 százalék közötti, de még mindig kisebb mértékű, mint más megyei jogú városokban. Arra is emlékeztetett, hogy az önkormányzat utoljára két évvel ezelőtt hajtott végre emelést.

Módosító javaslatát a fenti díjakkal 8 képviselő elfogadta, 6 pedig tartózkodott a voksolástól.