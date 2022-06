Az elmúlt fél évben azonban Zalában zajlott egy sokakat, főleg nőket energetizáló programsorozat, amely kilépett a programszervezés szokványos keretei közül, s igyekezett a közösségi élményt befogadó résztvevőkből aktív szerepvállalást kiprovokálni. A Mi.Nők. Együtt.Egymásért öt modulból álló sorozatának e sorok írója is részese lehetett, e módon kicsit belülről láthatta, milyen mélyreható munkát végeznek a közösségépítők.



A Zalai Falvakért Egyesület és vezetője, Szeder-Kummer Mária vállalta magára, hogy a látszólag széttartó témakörök vonzását kihasználva kínál hálózatépítésre is alkalmas kohéziót mindazoknak, akik ebbéli hiányérzeteik miatt fogékonyak a közösségben létezésre. A divat, az irodalom, az önkéntes munka, az önismeret, a kommunikációtanulás, a fotózás, a zene, a női életszakasz sora adta kihívásrendszer keretezte a sorozatot.

Többek között Grecsó Krisztián író, Tánczos Mónika stílus coach, Rambala Éva nemzetközi kommunikációs tréner, Dóka Éva borász, Rácz Zsuzsa író, Kozma Zsuzsa vállalkozó, Bartal Kiss Rita bábművész, Nagy Réka klinikai szakpszichológus, dr. Kovács Orsolya ügyvéd, Bedő Andrea polgármester, digitális kommunikációs szakember, Fejes Ágnes közgazdász tudása, lelkesedése sűrítette együvé a törzsközönséget.



Nem hiányoztak a férfiak: például a Mi.Nők. által hirdetett fotópályázat (zsűrielnök Seres Péter) díjkiosztóján a zalaegerszegi színház nézőtéri büféjének falaira került képekhez Mihály Péter színművész verseket, Kardos Endre Bozi improvizált fuvolajátékot illesztett, s ez az összművészeti egybecsengés könnyes őszinteségi terápiává emelkedett. A Hevesi Sándor Színházban a záró alkalom vendége Rácz Zsuzsa író, az éppen húszéves „Terézanyu” könyv szerzője mesélt a saját és mentoráltjai életén keresztül a női szerepek sztereotíp közelítéseiről, azok szükségszerű változásáról. A saját erőforrásaink vagyunk, üzente a felolvasással kísért beszélgetés, ami önbizalom-erősítésnek is beillett, de az „együtt minden könnyebb” érzését is hazavihették a résztvevők.



A záróbeszélgetés természetesen a folytatás reményében fogalmazta meg az összegzés gondolatait. A program a közösségépítésben csak az eszköz, nem a cél, hangsúlyozta Szeder-Kummer Mária.



Mindez – mindenki tudja – hathatós háttértámogatás nélkül nemigen valósulhat meg. Ez esetben a Flex Fundation társadalmi szerepvállalása, anyagi támogatása játszotta az indikátor szerepét. Moser Ibolya, az óriáscég nyugat-magyarországi gyárainak kommunikációs vezetője az együttműködésről így fogalmazott:



Forrás: Pezzetta Umberto

– Fontosnak tartjuk a környezet és a természet védelmét, a helyi közösségekkel való szoros együttműködést, a társadalmi szerepvállalást világszerte, ahol jelen vagyunk. Helyi és nemzetközi szervezetekkel állunk kapcsolatban annak érdekében, hogy önkéntes munkával, felajánlásainkkal hozzájáruljunk és elősegítsük a környezetünkben élők jólétét, boldogulását. Az alapítvány 2002 óta nyújt támogatást nonprofit szervezetek számára, amelyek tevékenységükkel elősegítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek megvalósulását. Fókuszterületeink közül a jó egészség és jóllét, az esélyhátrányok csökkentése témakörében a Zalai Falvakért Egyesület 2021 novemberében nyerte el az alapítvány támogatását. A sorozat elősegítette, hogy a zalai településeken élő – identitásukat és közösségeiket vállaló – nők mások életére is hatással tudjanak lenni. Számomra is izgalmas volt a személyes találkozások sora, a kapcsolatépítés és az egymástól való tanulás, e keretek a további együttműködés lehetőségeit ígérték.



A szervezést bonyolító egyesület biztos benne, a különböző élethelyzetek megoldása váltás, változtatás nélkül nem megy. Az összegzésből kiderült, a mintegy 250 közvetlen résztvevő mellett további 750 főre volt hatással a program. Az egyesület meg­győződése szerint a nők egészsége, jólléte, közéleti szerepvállalásuk felszabadító ereje jótékonyan hat a környezetükre, nőkre férfiakra, gyerekekre az élet minden területén – a családi szerepek változására, az oktatásban, az egészségügyben, a gazdaságban vagy a közéletben egyaránt.



A Mi.Nők. fotópályázatának képei június 17-ig láthatók a Hevesi Sándor Színházban.