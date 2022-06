Verbunk és páros táncverseny

Az EgerszegFeszt szombaton a korábbi évek gyakorlata szerint a néphagyományok ápolását is szem előtt tartotta, hiszen ekkor rendezték meg a XXIV. Kárpát-medencei Verbunkversenyt, valamint a II. Kárpát-medencei Párostánc-versenyt. A Városi Hangverseny-és Kiállítóteremben a szólótáncosokat és a párosokat a Ramasz László ( Ajka-Padragkúti Néptáncegyüttes táncpedagógusa, örökös aranysarkantyús táncos vezette zsűri (tagok: Delbo Eszter, Rábca Táncegyüttes, Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes vezetője) figyelte. Délelőtt kilencen mutatták be a tudásukat, délután a párosok mezőnyében 8-as versengtek. Az Erdélyből nevezők online mutatták be produkciójukat. A verbunk feladata visszatérően a marossárpataki Székely János adatközlő verbunk tánca volt, az értékelési szempontok közt a tánc hitelessége, stílusa, a tánc építkezésének színvonala, a táncos megjelenése, magatartása, viselete szerepelt. A párosok többek között batukát, cigánycsárdást és sebes fordulót mutattak be.

Győztesek a színpadon

Forrás: Arany Horváth Zsuzsa / Zalai Hírlap

Az eredményhirdetést szombaton este hat órakor a zsinagóga melletti parkolóban gálaműsorral kötötték össze. A felajánlásoknak köszönhetően számos elismerés talált gazdára, a pénzjutalmat is tartalmazó verseny nyertesei:

verbunk: Buzogány Gellért

páros tánc: Barabás Lilla és Mecséri Ádám