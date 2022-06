Éppen húsz esztendeje, 2002-ben nyitotta meg kapuit az AquaCity, idézte fel a kezdeteket a létesítményben tartott szezonbeharangozó sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester. A fürdőkomplexum, tette hozzá, azóta szolgálja a várost és annak vendégeit. Az elmúlt két évtizedben számos változás történt a hazai turizmusban, az utazási szokásokban, nemrégiben pedig elkészült az új uszoda, tanuszoda és városi strand, átadták az Alsóerdei Sport- és Élményparkot, továbbá megújultak a múzeumok, azonban Zalaegerszeg idegenforgalmában még mindig az AquaCity a húzó­erő, szögezte le a polgármester. E létesítmények, mondta, nem konkurálnak, sőt, egymást kiegészítve kínálnak szabadidős lehetőséget a zalaegerszegiek és az ideérkezők számára.

– Amikor 2020-ban a koronavírus miatt megszorító intézkedéseket kellett hoznunk, át kellett gondolnunk azt is, mi legyen az AquaCityvel – említette Balaicz Zoltán. – Végül jó döntésnek bizonyult, hogy olcsóbb jegyárakkal kinyitottunk, mert sok családnak le kellett mondani a tervezett nyaralását, vannak, akik elvesztették munkájukat, mások a gyermekfelügyelet érdekében feláldozták a szabadságukat, így nem is gondolhattak utazásra. Ebben a helyzetben nem tehettük meg, hogy az AquaCity ne nyisson ki, és ne biztosítson legalább pótnyaralási lehetőséget az embereknek. Ezért döntöttünk úgy, hogy 2020-ban és 2021-ben is nyitva kell lennie a létesítménynek.

Tavalyi pillanatkép a fürdőkomplexumból. 2021-ben közel 70 ezer látogatója volt a létesítménynek

A polgármester hozzáfűzte: a koronavírus-járvány miatti gazdasági világválsághoz igazodva szem előtt tartották, hogy a vendégek kedvező áron mehessenek a fürdőbe, és ott programok is várják őket. Ezért 2020-ban és 2021-ben is olcsóbbak voltak a belépők.

– Idén sem kaptuk vissza a régi életünket: háború a szomszédunkban, nemzetközi nyersanyaghiány, világméretű infláció, gazdasági szankciók, nemzetközi energiaválság – sorolta Balaicz Zoltán. – Ezért az a döntés született, hogy miközben országos szinten 20-25 százalékkal drágultak a strandbelépők, addig Zalaegerszegen még a 2019-es „utolsó békeév” áraihoz képest is olcsóbb jegy­árakat kínálunk.

A polgármester kiemelte: míg más városokban jelentősen csökkent a pandémia időszakában a látogatók száma, addig Zalaegerszegen a kedvezőbb jegyáraknak köszönhetően jól alakultak a számok: míg 2019-ben 69 537 látogató kereste fel a fürdőkomplexumot, addig 2021-ben 69 612 látogatója volt a létesítménynek. „Arra számítunk, idén még többen jönnek majd” – fogalmazott a városvezető.