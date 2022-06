A Szivárvány téri tagóvoda, a Csácsbozsoki Művelődési Ház és az Izsák Imre Általános Iskola három év kihagyás után rendezte meg a partinapot, amelyet Gecse Péter alpolgármester nyitott meg. Hangsúlyozta: a pandémia sok mindent elvett tőlünk, s most közös felelősségünk visszaépíteni napjainkba a járvány idején elmaradt rendezvényeket. Ezt a missziót tölti be a partinap is, tette hozzá, majd a szervező intézmények vezetőivel meg­gyújtotta az olimpiai lángot, elindítva a parasztolimpiát.

Herkliné Ebedli Gyöngyi, az Izsák-iskola intézményvezetője lapunknak elmondta: a parasztolimpián csaknem 300 szülő, pedagógus és gyermek vett részt, a küzdelem a vándorkupáért folyt.