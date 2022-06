A pandémia alatt is folyamatosan ellátta feladatait a klub, de a hagyományos rendezvényükről le kellett mondaniuk. Ezt Rózsa-Vajda Krisztina, a Gondozási Központhoz tartozó intézmény vezetője árulta el. A Kosztolányi utcában működő, nappali ellátást nyújtó klub 20 pszichiátriai és 10 szenvedélybeteget fogadhat szakorvosi javaslat alapján, jelenleg két szabad helyük van.

Értelmesen töltsük ki a napjaikat, ez a fő feladatunk, foglalta össze röviden az intézményvezető, min fáradozik a klub négy munkatársa. Ehhez pedig egyénre szabott rehabilitációs terv szolgál alapul, a célja: megmutatni az utat vissza a társadalomba, a családhoz, a munkahelyre. Ezt szolgálják a szellemi, fizikai frissességet, ügyességet szolgáló foglalkozások is. Azaz minden, amitől jobban érzik magukat, fogalmazta meg Rózsa-Vajda Krisztina. Ennek jegyében kapcsolódnak be a városi rendezvényekbe is. Emellett segítik őket a háztartási teendők – fürdés, ruhajavítás, mosás, vasalás – ellátásában és ebédet is biztosítanak, mindezért jövedelemtől függő jelképes összeget kérnek.

A nyílt napot közös tornagyakorlatokkal kezdték Szőke Adrienn és Németh Eszter gyógytornász vezetésével. Ezt követően egyebek mellett szó esett a pszichiátriai betegségekről, az egészséges étkezésről, a vitaminokról szerepéről és természetesen a klub szolgáltatásairól is.