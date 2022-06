A Nemzeti Művelődési Intézet országos programjának keretében alakult meg a hímző szakkör, a szentgyörgyvölgyiek mellett a közeli Nemesnépről és Magyarszombatfáról is érkeztek résztvevők.

A tárlat megnyitóján Varga Zsuzsanna, a település polgármestere, aki maga is részt vett a szakkör munkájában, köszöntötte anna tagjai és a megjelenteket. Köszönetet mondott az intézetnek, hogy életre hívták a szakköröket és biztosították az online oktatóanyagot, illetve az eszközöket, anyagokat, ami e kézműves tevékenységhez kellett. Három településről vettek részt az érdeklődők február óta a foglalkozásokon, sokat tanultak nem csak a hímzésről, hanem egymásról is. A jó társaságban szép munkák készültek, és már azt is megbeszélték a résztvevők, hogy lesz folytatása a programnak.

A hímzőkiállítást Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatója nyitotta meg, aki a munkák méltatása mellett arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az intézet szervezésében már tavasszal elindították országosan a Petőfi Klubokat, a megyében három helyszínen: Nagykanizsán, Keszthelyen és Lentiben. A klubok keretében különféle eseményeket tartanak, például író-olvasó találkozót, kiállításokat, filmvetítést. Lentiben a városi könyvtár szervezésében valósulnak meg rendezvények, ezeket a programokat ajánlotta a helyiek figyelmébe az igazgató. Arról is beszélt, hogy a szakkörökkel 95 településen vannak jelen a megyében, és mindenhol kultúrakedvelő és támogató polgármesterekkel találkoznak, ami nagyban segíti munkájukat. Bízik benne, hogy a szakkörök folytatása is sikeres lesz.

Magyarszombatfáról vett részt a szakkörön Berbuch Bernadett Kitti, aki - elmondása szerint - ezidáig nem tett szert túl nagy gyakorlatra a hímzés terén, a keresztszemes hímzést ismerte, melyet kiszámolós minta alapján készített. A szakkörön az oktató videóban elhangzottakat, látottakat követve hímeztek, többszöri visszanézés után már jól ráéreztek a kézimunkára. A tananyagban szerepelt szűcshímzés, keresztszemes, áttört mintát is varrtak, illetve hímeztek hetési mintát kendőre, békésit párnahuzatra. Azt is elmondta, hogy nagyon jó volt a hangulat a foglalkozásokon, volt sikerélmény is, de megjegezte azt is, hogy a hímzés jócskán igényel időt és türelmet.

A kiállítás június 25-ig látható a kultúrházban.