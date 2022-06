Egyebek mellett az iparűzési adó kieséséhez kapcsolódó kormányzati kompenzáció lett nagyobb a tervezettnél, 400 millióval szemben 529 millió forint.

Ezt Káldi Dávid frakcióvezető emelte ki, és hozzátette, a Zalaegerszegre érkezett és az önkormányzat által ellátott ukrán menekültek költségeinek fedezetére is állami támogatást kapott a város. Mint ahogy a szakminisztérium átvállalta Czobor Mátyás szobrának és a Szelestey-gyűjtemény megvásárlásának költségeit, valamint a Mindszentyneum fenntartására előirányzott 100 millió forintos állami támogatás is megérkezett. A 2022. évi, 67 milliárd forintos költségvetés a gyorsan változó külső körülmények ellenére is kiszámítható, hangzott el.

A közgyűlési döntések közül a településrendezési tervet, építési szabályzatot érintő módosításokat emelte ki. A képviselők hozzájárulásukat adták, hogy a Petőfi utca 13. szám alatti, a városképet évtizedekig rontó épület helyére társasház kerülhessen.

Szilasi Gábor frakcióvezető-­ helyettes azt ­hangsúlyozta: az ősszel megnyíló Mindszen­tyneum látogatásához az Egerszeg-kártya 20 százalék kedvezményt biztosít, ilyen értelemben módosították a vonatkozó rendeletet.

Az állatok tartásáról szóló rendelet is változott: az elkóborolt állatok befogásával, kezelésével kapcsolatos költségek díjtételeit közel duplájára emelték, ezzel némileg csökkentve a város ezzel kapcsolatos, évi 17 millió forintot meghaladó kiadásait.

Szilasi Gábor szólt arról is, hogy elkezdődhet a búslakpusztai lőtér fejlesztése 168 millió forintból.