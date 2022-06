Kanász János polgármester a helyszínen elmondta: az érintett útszakasz hozzávetőleg 300 méter hosszú és 19 millió forintba került.



– A kivitelezést a Bauterc-­Prizma Kft. végezte el jó minőségben, köszönet érte Horváth László ügyvezetőnek, egyben szeretném kifejezni köszönetem Cseresnyés Péter or­szág­gyűlési képviselőnek is, aki támogatta a fejlesztés megvalósítását – mondta Kanász János. – Az útszakasz aszfaltozása régi tervünk volt, ugyanis az út az évek alatt egyre rosszabb állapotba került, s megújulását a Bodvaj-hegyen karácsonyfa-termesztéssel foglalkozó gazdák is nagyon várták már. A beruházás a Magyar falu program 100 százalékos támogatásával valósulhatott meg, bízom benne, hogy a község lakói és az itt gazdálkodók megelégedéssel használják majd az új utat. S azt is remélem, hogy a jövőben több más, hasonló beruházás is realizálódhat; rajtunk, az önkormányzaton nem múlik, igyekszünk minden kínálkozó pályázati lehetőséget kihasználni.



Cseresnyés Péter beszédében azt mondta: a karácsonyfa-termesztők a beruházásnak köszönhetően sokkal jobb, komfortosabb körülmények között tudják megközelíteni területeiket. Jelezte: a kormány szeretné folytatni a nagy sikerű Magyar falu programot, amire reményeik szerint lesz lehetőség, ha a szomszédságunkban zajló háborús helyzet véget ér, vagy az Európai Unió vezetői bölcsebb döntéseket hoznak, mint idáig, s hazánk gazdasági emelkedése folytatódhat.