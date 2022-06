S hogyan kapcsolódott mindehhez a tudósításunk elején szereplő kutyás programelem? Hát úgy, hogy a településen sok állatbarát él, s itt lakik Szarka Sándor is, akinek berni pásztorkutyája tavaly Brnóban világkupát nyert, nem sokkal később pedig Budapesten, az európai kiállításon Európa-győztes lett. Egyebek közt elmondta: egyre több berni pásztorkutyát tartanak hazánkban – mint nevéből is sejthető, a fajta Svájcból, Bern kantonból származik, ahol a paraszti gazdaságok kutyája volt; kis kocsin szállította a tejet a csarnokba. Azt is megtudhattuk: Szarka Sándor kutyusa még nincs kétéves, ennélfogva még szép sikereket hozhat Miháldnak.