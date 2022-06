Kele Lajos polgármester köszöntőjében elmondta: a most átalakított épületben az 1940-es években iskola működött, aztán a tanítás megszűntével próbálták élettel megtölteni a helyet, ide költözött a posta, a könyvtár, s olykor kulturális csoportok vendégeskedtek ott. Most pedig egy egészségügyi komplexum jött létre azzal, hogy az egyik szárnyban egyesítették az orvosi rendelőt és a hozzá szorosan kapcsolódó védőnői szolgálatot.

– Tavaly a külső felújítást egy energetikai projekt keretében végezhettük el, majd idén egy belügyminisztériumi pályázatból 36 millió forintot nyertünk, melyet az önkormányzat további négymillió forint önerővel egészített ki – folytatta a településvezető. – A tető héjazatát is lecserélhettük, így a 21. századnak megfelelő, napelemekkel ellátott, korszerű centrumba léphetnek a betegek. A nyílászárókat is kicserélték, és a fűtési rendszer is korszerűsödött.

A megnyitón Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is szólt az ünneplőkhöz. Elmondta: az elmúlt években a gazdasági fejlődésnek, vagyis a magyar emberek munkájának eredményét élvezhették a kistelepülések. Reflektorfénybe kerültek a falvak, ma az országban nincs olyan település, ahova ne jutott volna több tíz millió forintos fejlesztés.

– Eszteregnye is beleillik ebbe a sorba, ahol több jelentős beruházásnak örülhettek az itt élők – fogalmazott a politikus. – Látszik, hogy a település vezetői odafigyelnek a kiírásokra, hiszen két pályázat felhasználásával korszerűsíthették az egészségügyi centrumukat. Hamarosan ezzel az épülettel szemben a TOP és a Magyar falu program közel 120 millió forintos támogatásából nekiállhatnak az óvoda és a kultúrház teljes rekonstrukciójának.

Családi napot először tavaly szerveztek a településen, s az akkori jó fogadtatás hatására idén is megtartották. Az esemény célja, hogy az eszteregnyeiek felhőtlen szórakozását biztosítsa, ezt szolgálták a programok és az ingyenes étkezési lehetőség is.