A hagyományoknak megfelelően vízsugárral köszöntötték a repülőt, amellyel mintegy 170-en érkeztek Magyarországra. A WizzAir gépei mostantól kirándulókat és gyógyulni vágyókat is hoznak Németországból.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a járat elindulása egész Zala számára jelentős, és lökést adhat a térség minőségi turizmusának, amelyből nagyon sokan élnek ezen a vidéken, így gazdasági hatása is fontos a Dortmundból érkező gépeknek.

Szerinte a menetrend szerinti járat nagy lehetőséget jelent a Covid és a háborús helyzet árnyékában is, elsősorban Hévíz, Zalakaros, a Balaton-parti települések, továbbá minden térségbeli turisztikai célpont számára.

A turizmus további erősödését várják. A sajtótájékoztatón Papp Gábor (balról), Jakab Zsófia és Nagy Bálint Fotó: Péter B. Árpád

A HBA egyik tulajdonosa, az MTÜ számára kiemelten fontos a német turistaforgalom erősítése a régióban. Hévízen például tavaly 174 ezer turista 659 ezer éjszakát töltött el, ami idén tovább nőhet, mivel már az első öt hónapban 78 ezer vendégéjszakát regisztráltak a fürdővárosban, szögezte le Jakab Zsófia, az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette: a Magyarországra érkező német turisták körében Budapest után Hévíz a második legfontosabb úti cél, 46 százalékuk érkezik ide. Mint mondta, országosan idén nyárra s az év további részére napról napra több foglalás érkezik, „úgyhogy abszolút bizakodóan állunk a következő néhány hónap előtt”, majd arról is beszélt, szeretnék a Balatont négyévszakos célponttá tenni, ezért forgalomélénkítő és bevételnövelő hatása miatt is kiemelt fontosságú ez a járat.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere felidézte, a város önkormányzata 2011-ben vette át a repülőtér üzemeltetését, amit két éve már a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen végez.

Jelezte: „Hévíz és térsége nem 2-3 hónapról szól, hanem 12-ről, és most nemcsak a kúravendégeket szólítottuk meg, hanem egy fiatalabb korosztály is, ami nem menne a Balaton-part s az ott lévő attrakciók nélkül.” A városvezető arról is beszélt, amennyiben a dortmundi járat sikeres lesz, akkor más városokból is indulhatnak gépek a jövőben a Hévíz-Balaton Airportra, amely tervezett fejlesztéseivel az áruszállításban is növekedésre számít.