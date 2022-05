– Még 2019 tavaszán jött a lehetőség, hogy a Nemzeti Film­intézet dokumentumfilm-pályázatára van lehetőség je­lent­kezni. Szerkesztőségi ülésen dobtam fel a csapatnak, ha valakinek van témája, akkor próbáljuk meg. Szigeti Éva szerkesztőnk komoly témával jelentkezett, amellyel pályáztunk, és többlépcsős bírálatot követően, nagy örömünkre, zöld utat és támogatást kapott a film – számolt be az előzményekről Miklós András stúdióvezető.

A 28 perces kisfilmben hat különböző élethelyzetben lévő nő beszél olyan dolgokról, amelyek egyébként a mindennapok részei. Ezek az események velünk is megtörténhetnek vagy akár meg is történtek. Így szóba kerül a gyermekvállalás, a válás, a betegségek vagy az örökbefogadás kérdése is.

– Abban az időben a baráti és ismeretségi körömben többen is nehéz időszakot éltek meg különböző okokból. Ez adta a filmhez az ötletet. Arra voltam kíváncsi, hogy miként dolgozzák fel a nehézségeiket, miként magyarázzák és reflektálnak ezekre – mondta Szigeti Éva, a film rendezője. – Azért lett a címe a Részekből egészet, mert azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége valószínűleg nem kap meg mindent, amit szeretne. Illúzió, hogy tökéletes karrier, mintacsalád, konfliktusmentes kapcsolatok vagy korlátlan anyagi javak álljanak egyszerre bárki mögött: az életben mindig történik valami megoldandó, valami nem várt, amit orvosolni kell. Mégis: meg kell próbálni az adott körülményekből a legtöbbet kihozni, ha úgy tetszik, boldoggá tenni magunkat azzal, amink van, és nem az elégedetlenség mérgét nyelni nap mint nap. Szerintem azok a boldog emberek, akik ezt felismerik, és a tökéletlen kis részletekkel együtt is teljesnek tudják tekinteni a saját világukat.

A kamera mögött Pusztai Bálint dolgozott, aki négy zalaegerszegi, egy budapesti és egy bécsi helyszínen rögzítette a film alapjául szolgáló felvételeket.

– Voltak könnyebb napok, voltak nehezebbek. A nehézségek a távolságok miatt is adódtak, voltak nagyon fárasztó útjaink, de azért talán sikerült minden részletre odafigyelni. Hogy milyen volt a szereplőinkkel forgatni? Jó volt azt látni, hogy viszonylag könnyedén megnyíltak és beszéltek nekünk iszonyatosan nehéz dolgokról. A film is azért fekete-fehér, hogy ne vigye el a fókuszt a mondanivalóról – mondta Pusztai Bálint operatőr-vágó.

Bálint nemcsak a felvételeket készítette, hanem a kisfilm animációs részeit is. A döntéstől a film elkészültéig sok idő telt el, míg végül április 27-én megkapta a zöld jelzést, így végre a közönség is megtekintheti.

Először szerdán 21 órától a Zalaegerszegi Televízióban vetítik, majd a csütörtöki és pénteki ismétlést követően a tv Youtube-csatornáján is elérhető lesz az alkotás. A készítők emellett több filmfesztiválra nevezték a filmet. Az pedig, hogy milyen sikerrel tették ezt, a közeljövőben kiderül.