Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak, aki részletesen ismertette is a még zajló, illetve a közelmúltban már befejezett beruházásokat. Mint mondotta: az önkormányzat sikeresen pályázott egy B típusú, tízmillió forint értékű szabadtéri fitnesz­park telepítésére, amelyet a Borostyán-tó strandjának területére helyeztek el.

– A tó környékét nem a fürdeni, napozni, pihenni vágyók keresik fel, hanem a kirándulók, a természetjárás és az egészséges életmód kedvelői is – mondta a polgármester. – A tó körül található egy sétány, korábban készült ide erdei tornapálya is, ám a szabadtéri fitneszpark telepítésével újabb lehetőséget kínálunk az ide látogatóknak – magyarázta.

A Leader programban két további fejlesztés valósul meg a tó környékén. Egyrészt egy megújulóenergia-hasznosítási program révén 14 kandelábert és egy okospadot telepítenek szintén a strand területére, ezzel párhuzamosan pedig egy tárolóépületet is felhúznak, amelyhez kerti ülőhelyek társulnak.

Gyarmati Antal szerint a kandeláberekre a terület esti megvilágítása miatt nagy szükség volt, az okospad pedig többek között a vezeték nélküli internet elérését biztosítja, de telefonok töltésére is lehetőséget ad. Emellett két teqball­asztalt is telepítenek a strand területére, valamint felújítják ott a szociális helyiséget is.

A Borostyán-tó strandjának üzemeltetésével az önkormányzat tíz évre a közelmúltban éppen e célra alakult Borostyán Tóstrand Egyesületet bízta meg. Károly Richárd, a civil szervezet egyik vezetője úgyszintén arról beszélt, hogy emelni kell a szolgáltatási színvonalat, s ennek érdekében ők is beruházásokba kezdenek. Lekerítik a strand területét, a meglévők felújítása mellett két új lejárót telepítenek a tópartra, továbbá három darab egyszemélyes öltözőkabint is elhelyeznek a strandra.

– Ahogy az önkormányzat, mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy növeljük a vendégforgalmat – tette még hozzá Károly Richárd. – Ezért először fejlesztésekben gondolkodunk, illetve annak érdekében, hogy még több emberrel megkedveltessük a Borostyán-tavat, a belépők árán nem kívánunk változtatni. Fontosnak tartjuk továbbá tájékoztató, információs és útba igazító táblák kihelyezését, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy a térségbe távolabbról érkező turisták jelentős része nem is tud arról, hogy milyen lehetőségeket kínál a Borostyán-tó. Abban is bízunk, hogy az önkormányzati és egyesületi fejlesztéseket látva a büfések is igyekeznek a lépést velünk tartani, és ők is emelik szolgáltatási színvonalukat – mondta végezetül.