Koncertet szerveztek a diákok számára, zenei foglalkozásokon vehettek részt a tanulók, mindemellett bemutatkozási lehetőséget is biztosított az intézmény a tehetséges gyerekek számára. A héten voltak sportrendezvények és nyelvi programok is, valamint helytörténeti vetélkedőn is bizonyíthatták tudásukat a tanulók. A programsorozat zárórendezvényét – ahol az intézmény­vezető ­Horváth László értékelte a Papp Simon-napok esemé­nyeit, majd a meghívott vendégekkel közösen megkoszorúzták a név­adó szobrát – péntek délelőtt tartották.

– Intézményünk 1993-ban vette fel a világhírű geológus, dr. Papp Simon nevét, akinek élete, munkássága, szaktudása méltán állítható példaként az ifjúság elé. Azóta minden esztendőben iskolanapok keretében emlékezünk meg névadónkról, és minden alkalommal egy központi téma köré tervezzük programjainkat. Ez a téma idén a zene volt – foglalta össze Horváth László, majd hozzátette: a programokon túl képzőművészeti és irodalmi pályázatot is hirdettek, s mindkettőre színvonalas alkotások érkeztek. Az intézményben működő helytörténeti szakkör kezdeményezésére helytörténeti kiállítást nyitottak, ennek anyagát az iskola tanulóinak és dolgozóinak gyűjtéseiből, valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum felajánlásából állították össze.

A zárórendezvényen beszédet mondott Eichinger Attila, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum újonnan kinevezett igazgatója is, aki felidézte, hogy 1951-ben dr. Papp Simon munkájának köszönhetően indulhatott meg a kőolaj-kitermelés Gellénháza környékén, majd 1952-ben a zalai kőolaj-finomító is felépült, amely megalapozta a térség fejlődését.

– Az azóta eltelt hét évtized alatt generációk nőttek fel, amelyek tagjai hozzáadott tudásukkal, elkötelezettségükkel nagyon komoly multinacio­nális céggé formálták a MOL Zrt.-t – folytatta Eichinger Attila. – Ennek a tevékenységnek itt, Gellénházán vannak a gyökerei. Nem tudjuk, mi lett volna Papp Simon nélkül, de azt tudjuk, mi köszönhető a személyének. Azt az örökséget, amit Papp Simon ránk hagyott, ti, a jövő nemzedékének tagjai viszitek tovább, én csupán azt kérem tőletek, legyetek rá nagyon büszkék.