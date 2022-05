Csak a zalaegerszegiek és a Vas megyei vendégek gyülekeztek a Tungsram alsóerdei szabadidőközpontjában és indultak onnét gyalogosan útnak, a megye különböző szegleteiből érkezett sorstársakat a Volán különjáratú autóbusza szállította egyenesen a frissen felavatott Sport- és Élményparkba, ahol Török János létesítményvezető jóvoltából a szíves fogadtatáson túl szakszerű idegenvezetésben is részük volt. Végigjárták a nevezetes helyszíneket – a játszóparknál többen megjegyezték, hogy elhozzák majd a gyerekeiket, unokáikat –, a kalandparknál Molnár Rebeka animátor lélegzetelállító bemutatóval várta őket, s a mintegy 80 fős csapat tagjai közül többen ki is próbálták, ha nem is a drótkötélpályán való lesiklást, de legalább az edzőpark néhány eszközét.



Az izgalmak után a nyugalom virágillatú szigete, a madárdaltól visszhangzó Azáleás-völgy várta hűséges látogatóit. Choma Balázs, a fő szervező és vendéglátó zalaegerszegiek elnöke elmondta, hogy sportnapjukat nyolc évvel ezelőtt éppen a májusban virágzó különleges havasszépe bokrokkal ékes, korábban Kígyó-völgyként ismert, ma már népszerű kirándulóhely szépsége és könnyen elérhetősége miatt tették az Alsóerdő közelébe. Először a Volán vállalat, majd a városi önkormányzat bocsátotta rendelkezésükre hétvégi rezidenciáját, majd amikor azokat kinőtték, a Tungsram szabadidőközpontját kapták meg – szintén grátisz.



A kellemesen elfáradt társaságot a főhadiszálláson segítőik kávéval, frissítővel fogadták, majd a közösen elfogyasztott ebéd után sportoltak, zenét hallgattak, kisorsolták a tombola nyereményeit, s megbeszélték a legutóbbi találkozásuk óta történteket.