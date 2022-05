A városháza dísztermében megtartott rendezvényen Pisnjak Attila, a Galéria és Múzeum művészettörténésze – aki egyben a konferencia kezdeményezője is volt – azzal kezdte köszöntőjét, hogy bár Lendván minden évben megemlékeznek a millennium szobrászaként ismert Zala György életéről és munkásságáról, olyan konferenciát azonban, amelyen mélyrehatóbban elemezték volna életművét, utoljára az 1990-es évek közepén szerveztek. A mostani tanácskozáson az azóta történtek kerültek fókuszba, így például a budapesti Kossuth tér 1944-es állapotának visszaállításával újra látható Zala-szobrok, az Andrássy-emlékmű rekonstrukciója, illetve a gróf Tisza Istvánt ábrázoló szoborcsoport helyreállításának bemutatása.

Az előadásokat megelőzően Pácsonyi Imre, a Zala megyei közgyűlés alelnöke, illetve Magyar János polgármester is köszöntötték a jelenlévőket. Előbbi elmondta: megyénk számára mindig is fontos volt Zala kultuszának ápolása, ezért is igyekeztek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásával a konferencia megrendezéséhez segítséget nyújtani. Magyar János pedig úgy arról beszélt: bár Zala Györgynek nem található alkotása Lendván, de szülőháza helyét emléktábla jelzi, teret neveztek el, szobrot állítottak tiszteletére, a Galéria és Múzeum alkotásainak kicsinyített másolatait őrzi, a Bánffy központ udvarán pedig szobrairól készült fotók láthatóak. Zala György nevének említése Lendva városáéval kell egybecsengenie – fogalmazta meg a polgármester.