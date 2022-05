– Sajnos egyre több a hulladék, falun belül és kívül egy­aránt – mondta el Gyerkó Gábor polgármester. – A Várkastély sokak találkozási helye, ami örömteli, de ennek „ottfelejtett” szemét formájában is látjuk az eredményét.



A mostani akcióban az Egervár és Környéke Közösségi Összefogás, valamint a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete, illetve az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület, továbbá az Együtt Egervár Egyesület fogott össze, hogy – csatlakozva az országos Te Szedd! akcióhoz is – megszé­pítse a Várkastély melletti játszótér környezetét. A lelkes helyiek a közkedvelt játszótér területét is megszabadították az otthagyott hulladéktól, a kavicságyba belenőtt füvet kigyomlálták, és kaszálással tették szebbé a területet.



Az akcióban részt vevő 20 önkéntes harminc zsák hulladéktól szabadította meg a környezetet, majd a program végén egy májusfát is állítottak a település központjában.