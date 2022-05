Az intézményben többéves hagyomány már, hogy a „zöld jeles napok” köré családi délutánokat szerveznek. Ezek fő célkitűzése a családok bevonása a környezettudatos magatartás kialakításába és a szabadidő közös eltöltése az intézmény elsődleges partnereivel, a szülőkkel.



„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – ez a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. A kanizsai óvodában úgy gondolják: mindennapi tevékenységükkel, erdei óvoda arculatukkal, ha csak kis lépésben is, de már óvodáskorban szemléletet formálhatnak.



– A Föld napjához kapcsolódó programunk évekkel ezelőtt kapta a „Csorba Bögre-­Csoda Bögre” fantázianevet – mondta el Nagy Bernadett tagóvoda-vezető. – A gyerekektől azt kértük, mindenki hozzon egy-egy feleslegessé vált, csorba csészét vagy bögrét otthonról, ami kidobásra vár. Szerettük volna szemléltetni, hogy miképp kaphat egy régi tárgy új életet, ha például virágot ültetünk bele. Ezek díszítik udvarunkat őszig, gondozásra, megfigyelésre, alkotásra ösztönözve az óvodásainkat. Anyák napjáig a folyosón és a csoportszobákban helyezzük el a növényeket, majd a gyerekekkel közösen kiültetjük őket az udvarra.



A gyerekek műanyag kupakokból elkészítették a bolygót, tapétamintákból pedig díszítést is kapott az óvoda a Föld napjára. Lehetőségük volt a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékok kipróbálására, illetve kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a környezetvédelemmel is. Végül szülői segítséggel az óvodások egy kisebb kört tettek meg kerékpárral az óvoda körül.