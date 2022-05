A minden évben nagy népszerűségnek örvendő rendezvény résztvevői Nagybakónak festői szépségű környékét járták körbe, érintve a közeli újudvari tévétornyot is. A Kőszikla-szurdok megközelítése azonban esőben veszélyes, ezért most kikerült az útvonalból, ám így is nagy kihívást jelentett a tíz kilométer hosszú táv teljesítése.

– Egy baráti társasággal szervezett túra adta az ötletet, hogy a környékbelieknek és a távolabbról érkezőknek is meg kell mutatnunk Nagybakónakot – mondta Hegedüs István alpolgármester, szervező. – Szerencsére az esőtől nem riadtak vissza a jelentkezők, hiszen 70 fő 15 csapatba rendeződve vállalta a kalandtúrát. Most új útvonalat jelöltünk ki, érintve a közeli Bacónak-hegyet. A mintegy tíz kilométeres szakaszon több állomáson lehetett pluszpontokat gyűjteni. Érdekes feladatokat találtunk ki, például hulahoppkarikával kellett labdát vezetni szlalompályán, másutt a szájról olvasás jelentett extra kihívást. A Thúry Vitézlő Oskola rezidenciáján pedig az íjászatot, a légpisztolylövést, a késdobálást és a karikás ostor használatát lehetett kipróbálni, a legjobbak pedig az élmény mellett közelebb kerülhettek a győzelemhez.

A túra az Árpád-forrásnál fejeződött be, ahol meleg étellel vendégelték meg a kimerült résztvevőket. Eredmények: 1. Kopasz és Bandája (Nagybakónak), 2. Somogyi Túrázók (Csurgó), 3. Űrgolyhók (Nagykanizsa).