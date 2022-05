A likebalaton.hu cikke szerint, az ausztrál futómadarak a Covid előtt is látogathatóak voltak, Rigó Gábor az idei nyárra is hozott két emucsibét a Festetics-kastély Madárparkjába. A meleget kedvelő 4 hetes apróságok a baromfiudvarban a selyemtyúkokkal együtt laknak, szeptember végéig láthatóak és etethetőek is. Amikor nagyobbak lesznek és kidugják a fejüket a kerítés felett, akár szelfizni is lehet velük.

Fotó: Mészáros Annarózsa/likebalaton.hu

- Most még olyanok, mint két csíkos pizsamás gyorsfutó, egy felnőtt emu madár végsebessége akár 50 km/h is lehet, de röpképtelen madár, repülni nem tudnak. Imádnak szaladgálni, játszani, a földön pörögni, akrobatikus mozgásukkal azonnal a vendégek kedvencei lettek -nyilatkozta a portálnak Rigó Gábor.

Forrás: likebalaton.hu