A programra a Páka-központú egyházközséghez tartozó falvak apraja-nagyját várták. A kisebbeknek szerveztek kézműves-foglalkozást, volt élő csocsó, arcfestés és ügyességi verseny. Utóbbiba a felnőttek közül is többen bekapcsolódtak és versengtek egymással jó hangulatban a plébánia udvarán. A szentmisét a templom kertjében Németh Csaba helyi plébános és Végi Csaba esperes közösen celebrálta. A kulturális programban fellépett a helyi templom kórusa és a zenésznövendékek, a helyi kézművesek árulták portékáikat, este pedig a kisszigeti kötődésű Hélium zenekar szolgáltatta a zenét. A megjelenteket Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte.



– A koronavírus-járvány után az egyházközségben úgy gondoltuk, hogy kellene olyan alkalom, mely összehozza a családokat, hiszen az egyházközségi bál az elmúlt két évben elmaradt, viszont a közösség részéről megfogalmazódott az igény egy ilyen programra – tájékoztatott Németh Csaba. – Szerettünk volna minden korosztályt megszólítani, mindenkinek adni valamit. Innen jött a majális ötlete, aminek itt a környéken már megkopott a hagyománya, de új mondanivalót adtunk a rendezvénynek, hiszen a május az édesanyák, a Szűzanya hónapja, ezért a családról is szól – magyarázta.



Németh Csaba hozzátette, hogy a közösség tagjai nagyban hozzájárultak a családi naphoz, süteményeket, palacsintát sütöttek, de más étel és ital is várta a látogatókat, illetve a programok lebonyolítását kétkezi munkával is segítették.



– Sikerült egy olyan napot együtt töltenünk, mikor a közösség tagjai megnyíltak egymás iránt, kiléptünk a szürke hétköznapokból, együtt ünne­peltünk és ehhez mindenki hozzátette valamit – mondta. – Ezt látva, úgy gondolom, van létjogosultsága a programnak és szeretnénk a majálissal hagyományt teremteni.