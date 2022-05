A Salamon Györgyi családi és párkapcsolati mediátor által tartott interaktív foglalkozáson aktuálisan a koronavírus-járvány okozta veszteségek, stresszhelyzetek feldolgozására kerestek és találtak is megoldásokat a résztvevők. A rendezvény elején kérdőívek kitöltésével felmérték a saját mentális egészségi állapotukat, a feszültségek oldására a mindennapi életben követhető gyakorlati tanácsokat is kaptak, melyek közül néhányat – mozgás, egymásra figyelés – közösen ki is próbáltak.



A Covid-járvány az 1996 őszén alakult, közel 100 taggal működő közösséget is megviselte – tavaly például számos rendezvényük mellett elmaradt a huszonöt éves jubileumi ünnepségük is.



Mint Sabján Károlyné, a szerveződés elnöke büszkén említette: az idén már több foglalkozást tartottak, csatlakoztak az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezetéhez, folytatódnak a tagság életminőségének javítását célzó speciális gyógytornák, az egészségügyi előadások, a túrák, a hosszú sétákkal egybekötött kirándulások. Májusban például Herenden és Nádasladányban teszik tiszteletüket.