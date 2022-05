Régi hagyomány, hogy a helyi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a gyerekekkel együtt emlékezik meg a tűzoltók védőszentjéről. A program idén is emlékműsorral és koszorúzással kezdődött, majd a csurgói önkéntes tűzoltók mutatták be tűzoltóautójukat (képünkön ők láthatók a gyerekekkel és Ledniczky Miklós Jánosnéval, az iharosberényi szervezet elnökével), majd a nap fénypontjaként a szerkocsival el is vitték egy körre az ovisokat.