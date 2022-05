A szombati, novai megmozduláson Németh József polgármester elmondta: a göcseji község lakóinak többségét környezettudatosság jellemzi, ezért a belterületen kevésbé fordul elő szemetelés, az átmenő utak mentén és forgalmasabb pontokon azonban akad némi elszórt csomagolópapír, műanyag palack vagy cigarettacsikk. Az akciót ezek összegyűjtésére szervezték meg. – Nem a legszerencsésebb időpontot választottuk, hiszen a szemerkélő eső miatt kevesebben vagyunk a vártnál, és az időjárás a munkát is nehezíti – folytatta a polgármester. – Akadnak olyan helyi lakosok, például az egészségügyi dolgozók, akik most nem érnek rá, de már az elmúlt napokban végigjárták a saját utcájukat, összegyűjtve az elszórt szemetet, így összességében a kitűzött célunkat teljesíteni tudtuk. Eredményt igazán akkor érnénk el, ha mindenki betartaná, hogy szemetelni tilos. Hasonló önkéntes akciót tartottak a hétvégén Zalaháshágyon, illetve Zalacsében is. Előbbi településen több mint harmincan – köztük gyermekek – vettek részt a programban, utóbbi faluban pedig községet érintő kerékpárút közvetlen környezetének „szemétmentesítése” volt az egyik kiemelt cél.