Az interpellációk sorában Gábris Jácint (Éljen VárosuNk!) az elbocsátott tungsramos dolgozók munkaerőpiaci esélyeiről érdeklődött, és friss információt kért a vagongyár érkezésével kapcsolatban. Balogh László polgármester (Fidesz– KDNP) válaszában azt mondta: bízik benne, hogy a június 10–11-én a helyszínen, a Tungsram üzemében megrendezendő állásbörzén nagy számban lesznek jelen kanizsai foglalkoztatók. A Nagykanizsára települő vagongyár kapcsán pedig azt a tájékoztatást adta, hogy az előkészítő tárgyalások már folynak a DKG érintett objektumainak hasznosításáról és a gyár indulásáról.

A 4-es napirendi pont tárgyalása előtt – mely a város 2021. évi pénzmaradványa és a 2022-es költségvetési rendelet módosításáról szólt – a polgármester öt perc szünetet kért. Ezt követően Balogh László elmondta, a Sberbank miatt kialakult helyzet okán kell foglalkozniuk a témával. Rámutatott, a városnak közel kétmilliárd forintja „ragadt benn” a bank végelszámolásakor, s ugyan a kormány határozata alapján előbb 178 millió, majd 683 millió forint támogatást kapott eddig az önkormányzat, az iparűzésiadó- kedvezmény következtében realizálódott bevételkiesés kompenzálásaként pedig további 600 millió várható, szükségessé váltak újabb intézkedések a még hiányzó 461 millió forint kiadási előirányzat finanszírozási hátterének megteremtéséhez. Bizonyos tételek felfüggesztésére van szükség, mint rámutatott, nem elvonásokról, hanem tartalékba helyezésről van szó. Balogh László azt is jelezte, a közgyűlési előterjesztést a két politikai oldal egyeztetése előzte meg, ezzel együtt a Fidesz-frakció inkább a cégek költségvetéséhez nyúlt volna hozzá, és nem a civil – főként a sportban érdekelt – szervezeteknek nyújtott támogatásokhoz. Ezt követően Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! frakcióvezető- helyettese azt mondta, ők az önkormányzati cégek esetében nem látnak több mozgásteret, ezért kerültek képbe a civilek is. Majd ismertette módosító javaslatukat, mely szerint a polgármesteri keretet ötmillió forinttal töltötték volna fel, s biztosítanának pénzt városmarketing- és rendezvénycélokra is. A javaslatot a Fidesz-frakció nem szavazta meg – ezt látván az ÉVE sem –, majd dr. Fodor Csaba frakcióvezető bejelentette, a közgyűlés után azonnali soron kívüli közgyűlést hívnak össze, melyen csak erről az egy előterjesztésről kell dönteni.

A soros közgyűlés (melyen még számos előterjesztés a képviselők elé került) után a munka az azonnali soron kívüli közgyűléssel folytatódott. Horváth Jácint újra módosító javaslatot terjesztett be, a polgármesteri keret, valamint a Kanizsai Vízilabda Kft. támogatása nélkül, és azt az ÉVE-frakció meg is szavazta. Bizzer András alpolgármester (Fidesz–KDNP) szerint a Sberbank-problémát csak azért tudják most megoldani, mert jelentős kormányzati támogatást kapott a város.