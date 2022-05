A spárga egyre fontosabb szerepet tölt be a konyhaművészetben, hiszen nemcsak egészséges étel, de elkészítési módjait illetően is igen változatos lehetőségeket kínál. Ebből kaptak ízelítőt a rendezvényre kilátogatók, hiszen három család, valamint a Fehér Jani Művelődési Egyesület csapata is azon szorgoskodott, hogy minél több spárgából készült ételt kínáljanak a megjelenteknek. Volt spárgát tartalmazó gulyás, lángos, palacsinta, pizza, de hamburger és kolbász is. – Körülbelül húsz éve egy Tengermellékről Hosszúfaluba költözött család kezdett el először spárgával foglalkozni – mondta lapunknak az ünnepélyes megnyitót követően Bacsi Borut, a helyi közösség elnöke.

– Ma hat helyi termelő foglalkozik spárgával a településen. A spárganappal még jobban szeretnénk népszerűsíteni a növényt. Ez a kilencedik alkalom, hogy megrendeztük, 2020-ban a Covid miatt ki kellett hagynunk, míg tavaly elvitelre készítettünk ételeket az érdeklődők számára. Az egyik termelő család képviseletében Szarjas Dorisz elmondta: a spárga a homokos talajt kedveli. Április végétől június közepéig terem, ezen időszak alatt többször is lehet szüretelni, hiszen folyamatosan újrahajt. Körülbelül 10-12 évig termőképes, utána satnyulni kezd, ezért célszerű újat ültetni. A spárgának lehetnek föld alatt növekedő hajtásai – ezek fehérek s kissé kesernyésebbek –, illetve föld felettiek is. Utóbbiak közül a lilás árnyalatúak az édesebbek.