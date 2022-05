Gyuricz Mária, a nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, már 15. alkalommal került sor a rendezvényre.



– A Mura Menti Horvát Pikniket minden évben igyekszünk megtartani – folytatta a nemzetiségi önkormányzat vezetője. – Célunk egyrészt a közösségépítés, másrészt pedig a hagyományőrzés, a magyar–horvát kapcsolatok erősítése. Szeretnénk a horvát identitást minél hosszabb ideig megőrizni a térségben. Ehhez az is hozzátartozik, hogy megismertessük kultúránkat, gasztronómiánkat másokkal. A rendezvényre horvát csoportok, baráti társaságok érkeztek, a horvát nemzetiségi önkormányzat csapata mellett a Letenyei Horvát Klub és az énekcsoport, a Mura Térsége Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Fúvószenekar, a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola képviselői, a Letenyei Baráti Kör, a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Mákvirág Citerazenekar és a horvát Veseli Medimurci csapata.



A pikniket az eső miatt sátrak alatt tartották, de így is széles választékban kóstolhattak az érkezők különféle ételeket: kolbászt, csülkös-húsos káposztát, tejfölös csirkét, vadpörköltet, grillételeket. Kulturális műsor is szerepelt a programban.



A rendezvényre ellátogatott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, és gratulált a szervezőknek a rendezvényhez.