Ez utóbbi szakág tanári gárdája az iskola vezetésével, és az oktatás partnereiként megjelenő faipari cégekkel, kereskedőkkel, vállalatokkal együttműködve hosszú évek óta rendezi meg a vizsgaremekek kiállítást, ennek keretében számolva be a diákok verseny- eredményeiről is. A tárlat a napokban volt látogatható, az érdeklődők a különböző bútorok között láthatták Gombos Marcell és Iványi Gergely alkotását, egy-egy karszéket. A két 13. évfolyamos faipari technikus tanuló ezekkel a munkákkal szerzett újabb dicsőséget az iskolának, hiszen a március-áprilisban zajló országos szakmai tanulmányi versennyel első és negyedik helyezést szereztek.



Az országos verseny első helyét megszerző Gombos Marcell Gyenesdiásról érkezett a Deák Ferenc Technikumba, idén végez faipari technikusként. Iványi Gergely a negyedik helyen végzett, de mint a munkadarabok külleme is mutatja, ezen a szinten már nagyon csekély a különbség egy-egy versenyző teljesítménye között.





A szóban forgó megmérettetésen három fordulón keresztül bizonyították szakmai tudásukat és rátermettségüket a fiatalok, ráadásul az első két forduló 60 százalék feletti teljesítésével mentességet lehetett szerezni az érettségi alól.



Az elsőben írásbeli, az áprilisi második fordulóban már gyakorlati feladatot kaptak: pontos leírás szerint a fordulónak helyt adó budapesti faipari középiskolában pontos leírás szerint virágtartót készítettek a versenyzők.



A mindent eldöntő döntőbe a legjobb négy versenyző került, itt készültek a karszékek.



– Nagyon örültem, de meg is lepődtem az eredményemen – mondta Marcell, akivel a vizsgaremekek kiállításának megnyitóján találkoztunk a múlt héten. – A felhasználandó anyag jó volt, a fenyővel jól lehetett dolgozni, a kötések beépítése volt a feladatunk. A felkészítő tanáraink sokat segítettek, Borvári Ágota az elméletben, Csóbor Péter pedig a gyakorlatban.



– Tervek?



– A soproni egyetemre, már tavaly felvettek, a technikusi képzettség miatt maradtam még egy évig.



Marcellt érdeklik a készházak, ez irányba is tájékozódik. A szakmában egészen kis kora óta benne van, a családi asztalosműhelyben szívta magába a fa illatát, bátyjával együtt. Tovább is viszik az édesapjuk által alapított vállalkozást.



Iványi Gergely becsehelyiként kollégistaként élte a középiskolai éveket, a faiparhoz való vonzalma visszavezethető a családi előképekre.



– A húgom keresztapja és a bérmakeresztapám egy osztályban végzett itt a Deákban, s mint kiderült, a dédnagyapám kádár volt Szentmargitfalván – meséli Gergő. Az országos versenyben bajai és székesfehérvári szaktársakat utasítottak maguk mögé, a zsűri is elismeréssel adózott annak, hogy egy zalai iskolából ketten is a csúcsra jutottak. – A négy versenyző között csak 10 pont különbség volt.



Gergő is készül a soproni egyetemre, de a tárgykészítés se marad el, például az intarziaképek beépítése a majdani bútoraiba.