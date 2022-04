Laczkó-Angi Gyula helyettes esperes, plébános elmondta: befejeződött az iharosi Gyümölcsoltó Boldogasszony római katolikus templom külső felújítása. A tetőszerkezet már korábban megújult, a mostani munkálatok során a hulló, málló, vizesedő vakolatot távolították el a szakemberek, és szárítóvakolatot vittek fel a falakra, melyek új színezést is kaptak. Ezzel megújult a község egyetlen műemlék épülete (és vele együtt a hozzá tartozó stációk is) a falu történelmi központjában, a munkálatokat a magyar állam támogatta. Az atya hozzátette: a templomot övező támfal rekonstrukciója már nem fért bele az elnyert pályázati összegbe, de abban bízik, hogy a jövőben – esetleg egy újabb pályázati siker révén – annak megújítására is sor kerülhet, és teljesen lezárulhat a projekt.

Az Isten házát 1827-ben szentelték fel Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére, a templomépíttető, Pétsy János plébános sírja a helyi temetőben található. Az épület altemplomában kriptafalak őrzik az Inkey család tagjainak földi maradványait.