A program részben folytatása volt a már hét alkalommal megtartott helyi táncversenynek, amit most más elemekkel is bővítettek. A táncfesztiválra hip-hop, színpadi showtánc, versenytánc, open és művészeti látványtánc kategóriákban 145 koreográfiával nevezett 18 tánccsoport, a nap folyamán így közel 500 táncos lépett színpadra, akik a főként a Dunántúlról érkeztek, többek között Pécsről, Veszprémből, Szombathelyről, valamint több zalai tánccsoport is nevezett. A házigazdákat a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport és a Step Up Tánccsoport képviselte. Mellettük bemutatkozott a fesztiválon a horvátországi Muraszerdahely mazsorettcsoportja is. A táncosok egyéni, duó, illetve trió, valamint csoport és formáció koreográfiákkal léptek színpadra. A produkciókat négy fős értékelte, Novák Tamás zsűrielnök mellett Langstadler-Kovács Melinda, Károly Róbertné és Lakatos-Varga Boglárka.

Sparkle Dance School Zeg Chizkaz formáció hip-hop junior csoportja

A táncverseny szervezésével kapcsolatban Deák Szilvia önkéntes segítő elmondta, hogy az elmúlt két évben a járvány miatt elmaradt a Lentiben már több éve hagyományos táncverseny, ez idő alatt több tánccsoport is megszűnt, táncosok távoztak az együttesekből, szinte megfeleződtek a csoportok. Akik maradtak, azok viszont kiéheztek már a versenyzésre, a táncra, ezt mutatja a nagyszámú jelentkező, akik nagyon várták már az eseményt.

Basic Táncstúdió Tapolca művészi látványtánc mini csoport Hercegnők formáció

A programot Horváth László polgármester nyitotta meg, majd a színpadon az esti órákig a táncosoké volt a főszerep. A nap folyamán kétszer hirdettek eredményt, közben délután a szervezők közös táncra invitálták a résztvevőket, valamint a művelődési központ előtti téren élő LENTI felirat drón felvételére is sor került.

A Szent György-napi vásáron horvát, szlovén és magyar turisztikai szolgáltatók mutatták be a határ menti térség fürdőit, szálláshelyeit, idegenforgalmi attrakcióit az érdeklődőknek, mellettük magyar és horvát kézművesek, helyi termelők kínálták portékáikat. Találhattak a vásározók fügetermékeket, ízesített száraztésztákat, lekvárokat, szörpöket, fazekas termékeket, kézműves ékszereket, ajándéktárgyakat.