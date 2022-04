A közelmúltban megtartott közgyűlésen nemcsak az eddig végzett munkát értékelték, de az idei terveket is körvonalazták.

A Zalalövői Tájház Egyesület annak idején azzal a fő céllal jött létre, hogy a Petőfi utcában található néprajzi műemlék népszerűsítésében szerepet vállaljon, illetve a szükséges kisebb karbantartási vagy területgondozási munkálatokat is elvégezze ott. A tagok hozzáállásának köszönhetően az egyesület ma már jóval szélesebb tevékenységet végez, Zalalövő kulturális és közösségi életének egyik meghatározó szereplője, hiszen rendszeresen közreműködnek a városi programokon, illetve fejlesztésekben is gondolkodnak. Komáromi István elnök szerint sikerük egyik titka az összetartó közösség, a 17 fős tagság, ami csupán egyetlen haláleset miatt változott.



– A 2021-es évünket nagyrészt még a pandémia határozta meg, ennek ellenére sikerült egyik legfontosabb célkitűzésünket megvalósítanunk, elkészült a közösségi kemence és a hozzá tartozó pavilon, valamint az a vizesblokk is, amely mind az általunk szervezett programok résztvevőit, mind a tájház látogatóit kiszolgálja – mondta Komáromi István. – A kemencét azóta birtokba is vettük, de nemcsak mi használjuk, vendégeket is fogadtunk ott. Hogy ezt minél gyakrabban megtehessük, időközben téliesítettük is a pavilont. A fejlesztési terveinket idén egy tároló kialakításával szeretnénk folytatni, ennek pénzügyi fedezetét a Magyar falu programban elnyert támogatás biztosítaná.



Komáromi István azt is elmondta, 2022-re négy nagyobb szabású rendezvényt terveztek. Az első a májusfa állítása lesz, amit aztán a kitáncolása követ majd. Valamikor a nyár folyamán újra megrendezik a Színházi esték elnevezésű programot, valamint az Ismerd meg Zalalövőt! túrát is, amely tavaly is komoly érdeklődés mellett zajlott. Emellett lesznek társszervekkel közös programjaik, illetve idén is csatlakoznak a nagyobb szabású városi rendezvényekhez.



Az egyesület ötéves fennállása miatt a közgyűlés napirendi pontjai közt szerepelt a tisztújítás kérdése is. Mivel az eddigi tevékenységet a tagság részéről általános elégedettség kísérte, így Komáromi Istvánt megerősítették pozíciójában, mint ahogy az elnökség többi tagjának is bizalmat szavaztak a következő ötéves időtartamra.