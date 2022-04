– Ez a munka kezdődött meg a napokban – magyarázza a polgármester. – A vis maior pályázat fejlesztést nem tesz lehetővé, ám támfal építését igen. A rézsűcsúszás miatt nálunk erre van szükség, így az elnyert összeg, valamint a saját erő felhasználásával először egy vasbeton alapot építenek ki a megcsúszott partfal megerősítésére, majd támfallal erősítik meg azt. A partfal ennek nyomán épített, burkolt felületté válik, ami a későbbiek során az eddiginél biztonságosabb közlekedést eredményez.



A Patóhegyre vezető út mintegy 430 méter hosszúságú szakaszának burkolatmegerősítéséhez a Vidékfejlesztési Program járult hozzá közel 36 millió forinttal. Ez a pályázat 95 százalékos támogatási intenzitású, vagyis az önkormányzatnak ötszázalékos önerőt kell hozzárendelnie. Borvári Lili elmondása szerint a tavaly felújított Ady utca folytatásaként, a sportpályától a patóhegyi feljáróig tartó, eddig köves útszakaszon végeznek majd aszfaltozást és padkázást, valamint ahol szükséges, ott vízelvezető árkokat is kialakítanak. A polgármester szerint ez minőségi változást hoz a helyi közlekedésben, amit azért is fogadnak örömmel a településen élők, mert egyrészt számos birtok található a Patóhegyen, de a vendégházainak köszönhetően a térség idegenforgalmában is egyre fontosabb szerepet játszik a dombhát.



Az út aszfaltozási munkálatai várhatóan májusban kezdődnek majd.