Szijjártó Péter a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában először Horváth Ferenccel, a nemzeti közösségi tanács elnökével és annak képviselőivel, valamint Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztossal tárgyalt. Az egyeztetést követően Vigh László arról számolt be, hogy a külügyminiszter kérésére támogatja a magyar-szlovén határ mentén Bödeháza és a muravidéki Zsitkóc közötti összekötő út kiépítését.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A találkozót követően közös sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter és Horváth Ferenc. Itt a külügyminiszter arról beszélt, hogy Magyarországon történelmi választás zajlott április 3-án, aminek az egész nemzet szempontjából kiemelkedő jelentősége volt, ezért indokolt, hogy a nemzet minden tagja megkapja a lehetőséget arra, hogy a közös döntésben részt vegyen. Kiemelte, hogy a pártszövetség rekordszámú szavazatot kapott és a határon túli magyarok által leadott szavazatok száma is minden korábbinál magasabb volt. Szijjártó Péter hozzátette, hogy a Muravidéken továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, folytatni kívánják a szlovéniai magyar közösség oktatási, kulturális programok, egyházi intézmények és a gazdasági fejlesztések finanszírozását. A muravidéki gazdasági fejlesztési program már egy sikertörténet, hiszen 651 vállalkozónak nyújtottak eddig összesen 2,5 milliárd forintnyi támogatást, amelynek nyomán 3,7 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Muravidéken. Továbbá célul tűzték ki a Szalafő-Orfalu határkeresztező utak megépítésének felgyorsítását és a Rédics-Lendva-Beltinci vasútvonal fejlesztését. Arról is szólt, hogy Magyarország és Szlovénia gazdasági és kereskedelmi együttműködése tavaly szintén rekordot döntött, a kereskedelmi forgalom megközelítette a 3 milliárd eurót.

Horváth Ferenc megköszönte a külügyminiszternek Magyarország Muravidéknek nyújtott támogatásait a koronavírus-járvány alatt és a muravidéki magyarok megmaradása érdekében. Arról is szólt, hogy nagy lehetőség, hogy egy megállapodás keretében a magyar és a szlovén kormány a következő 5 évben 5-5 millió euró támogatást biztosít a térségnek évente.

Szijjártó Péter találkozott még Magyar Jánossal, Lendva polgármesterével, megtekintette a magyar nemzetiségi közösség újonnan kialakított központját és az épülő futballakadémiát.