A tojásfestést, mint húsvéti népszokást mindenki jól ismeri. Az interneten ilyenkor megannyi színes és tehetségesen megfestett tojásokat látni; azonban nem mindenkinek van meg hozzá a kellő kézügyessége. Ezt pedig még néha az is tetézi, hogy ilyenkor már tojásfestéket sem találunk a boltokban. Azonban ha a háznál kisebb – nagyobb gyerekek vannak, akkor szeretnénk ezen a téren is jól feltalálni magunkat. Nos, így voltam ezzel én is, amikor megpróbáltam „mesés” tojásokat készíteni úgy, hogy sem tojásfestéket nem kaptam már, sem a kézügyes technikákban nem remekelek annyira.

A törött tojás hatású, kukucskáló csirkékhez nem kell sok eszköz: szükségünk lesz egy sárga és fehér temperára a csibéhez, egy alkoholos filcre a körvonalak megerősítéséhez, piros filctollra a csőréhez és egy grafit ceruzára, amivel óvatosan kisatírozzuk a hátteret. A csibénk pár tollvonásból áll, így nem igényel különösebb kézügyességet: igaz, hogy rendkívül egyszerű, de amíg felismerhető, addig semmi okunk a kétségbeesésre.

Forrás: Zaol.hu

A tojásfejekre csak szemet és szájat kell rajzolnunk, a szemfehérjét pedig fehér temperával kihangsúlyozzuk. Az arc kialakításának csak a képzeletünk szab határt, a képen látható „hölgynek” például körömlakkal lett kifestve a szemhéja és a szája.

Forrás: Zaol.hu

Cartman, Stan és Kenny, a South Park kedvenc mesefigurái is rákerülhetnek a tojásra pár darab filctoll és egy kevés temperafesték segítségével.

Forrás: Zaol.hu

Kitty cica és Harry Potter sem igényel túl nagy kézügyességet. A cicánk alapja itt is fehér tempera, amire csak pár vonalat és pöttyöt kell festeni. Potter pedig alkoholos filccel és némi festékkel készült, noha, lehet, hogy a miénk nem mindenkinek felismerhető. Utóbbi esetben nyugodtan mondhatjuk, hogy csak egy hétköznapi, lehorzsolt fejű szemüveges kisfiút ábrázol a tojásunk.

Forrás: Zaol.hu

Ha pedig mégis sikerül tojásfestéket vásárolnunk – vagy kapunk kölcsön egy jó baráttól – akkor a színesen befestett tojásokra is könnyedén, pár vonal húzásával - talán elsőre is megismerhető - Angry Birds figurákat festhetünk.

Forrás: Zaol.hu

Ha pedig végképp semmi időnk és türelmünk a tojások festéséhez, de mégis szeretnénk "valamit", akkor bevethetjük - a legtöbb ember számára már jól ismert - igazán egyszerű "tojásfestési" módszert:

Forrás: Zaol.hu

Néha a kreativitásunk is jelenthet többet a "tehetségünknél". A tojásfestésnél biztosan.