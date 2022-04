Sipos Zsolt, a Körzeti Stúdió gitárosa úgy fogalmazott lapunknak: mivel a karanténidőszak a koncertezést teljesen ellehetetlenítette, ezért a könnyűzenei színtér számos szereplője döntött úgy, hogy az alkotói tevékenység, a műhelymunkák, s azon belül is elsősorban a dalszerzés felé fordul. Nemcsak saját zenekara tett így, de a punk-rocker Zaklatás is. Utóbbi Szegek a szívemben címmel jelentette meg soron következő albumát, amely hét vadonatúj szerzemény mellett 2017-ben felvett Gáz van című maxi három dalát is tartalmazza.

Emellett az Egyedül című szerzeményük duett változatát is szerepeltetik a lemezen. A Körzeti Stúdió 96 gramm címmel jelentette meg új nagylemezét, amely hét dalt tartalmaz, köztük annak a Letargiának az új változatát, amit Sipos Zsolt még 1998- ban írt az énekes Dolgos Péter Dodóval. A gitáros elmondása szerint az elmúlt két év lenyomata érződik a dalokon, így többségében borús hangulatú szerzemények születtek, kivéve a Modern mesét, annak a felszabadultságnak az érzését mutatja be, amit a 2020 és 2021 nyarán megtapasztalt, korlátozások nélküli mozgás kapcsán érezhettünk. A szombati koncerten először a Körzeti Stúdió lép majd színpadra, ők 20 órakor kezdenek, s teljes, több mint másfél órás programot mutatnak be, amely során az Élvhajhász című új dal később megjelenő videoklipjéhez is készítenek felvételeket. A Zaklatás várhatóan 22 órakor veszi birtokába a színpadot, és ugyancsak közel kétórás programot mutatnak be a közönségnek.