Ezt hangsúlyozta a cég ügyvezetője, Tornyos Péter, aki a vállalkozását mutatta be. Az alapokat édesapja, Tornyos Ernő rakta le, aki fiatal szakemberként önálló lakatosipari vállalkozást indított babosdöbrétei családi házuk mellett. Ez most nem tűnik nagy szónak, de mindez történt 1971-ben, a sokak által már csak hírből ismert szocializmus és tervgazdálkodás idején. A korszak egyik ismérve volt a hiány, és a pótlást olyan ügyes kezű, szorgalmas szakemberek igyekeztek megoldani, mint Tornyos Ernő.

Kertkapuk, talicskák, szánkók, előtetők, korlátok és mindenféle fémszerkezetek készültek, egyre inkább az építőipar igényeit kiszolgálva. Kereslet és kínálat egymásra talált, a megbízhatóság és minőség újabb megrendeléseket generált, a kezdés után bő tíz évvel már 300 négyzetméteres műhelyben szorgoskodott az akkor épp kisszövetkezetként működő, hat dolgozót foglalkoztató Tornyos-vállalkozás, ahonnan főleg építőipari lakatosszerkezetek, lépcsők, tetőcserepek hófogói, tetőkiváltó szerkezetek, acéloszlopok, -gerendák kerültek ki. Ebből szinte törvényszerűen következett a lépés: épületek, csarnokok szerkezeteit kezdték gyártani, szerelni. Ehhez a létszám is folyamatosan bővült, jelenleg negyven főt számlálnak. Lakatosok, hegesztők, fémipari szerelők, festők, gépész-, illetve építészmérnökök alkotják a kollektívát, amelynek egyik értéke az állandóság, dacára a munkaerőpiacon érzékelhető jelentős elszívó hatásnak.

A ma ismert cég 1993-ban született meg, amikor Tornyos Ernő és felesége megalapította a Tornyos és Társa Kft.-t. Egy esztendővel később a Lindab szerződött partnerévé váltak, foglalkozni kezdtek épületburkolatokkal is, ezzel a könnyűszerkezetes épületek, csarnokok komplett kivitelezésére is képessé váltak mégpedig lényegében bármilyen méretben, garázstól akár a több tízezer négyzetméteresig. Üzletek, autószalonok, mezőgazdasági, ipari csarnokok nőttek ki a földből munkájuk nyomán. A hagyományos anyagokkal szemben sokkal gyorsabban – akár hetek alatt – felhúzhatók a könnyűszerkezetes épületek. Előnyös tulajdonságuk még, hogy egyszerűbb az utólagos módosításuk, bővítésük, átalakításuk, és akár még az áthelyezés is kivitelezhető. Megbízásaik zöme Zala megyéhez köti őket, emellett dolgoztak Portugáliában, Franciaországban, Norvégiában, Németországban. Az utóbbi időszakban rendszeresen találkozni velük a zalaegerszegi beruházásokon, kiemelendő az autóipari tesztpálya és az északi ipari park, ahol napjainkban is dolgoznak.

Legtöbbször visszatérő ügyfelek a megrendelőik, ami igazolja a minőség, megbízhatóság, ár összhangját, az acélos kapcsolatot. Tornyos Péter szólt arról is, hogy a Lindab partnereként változatlanul kiszolgálják a lakossági igényeket is: trapézlemezt, csatornarendszert, cserepes lemezt és a hozzájuk való kiegészítő szerkezeteket kínálják a nagykanizsai bemutatótermükben is. Azaz: mindent, ami a tetőhöz szükséges lehet. A horganyzott, poliészterbevonatú termékek könnyűek, tartósságuk egyedülálló, alkalmazásukkal a régi tetők is felújíthatók, akár bontás nélkül, emelte ki Tornyos Péter, aki 1997-ben lépett be a cégbe, amely abban az évben Nagylengyelbe tette át székhelyét. Az irányítást 2010-től fokozatosan vette át édesapjától, aki még évekig aktívan részt vett a feladatok megoldásában, mert az acélos kapcsolat ezt is jelenti. Kiemelendő, hogy a Tornyos és Társa Kft. az elmúlt évek gazdálkodási nehézségei, a folyamatosan megjelenő konkurens cégek dacára is versenyképes maradt. Piaci pozíciójukat tovább erősíti színvonalas eszközállományuk és stabil szakembergárdájuk.