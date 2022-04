A szervezők részéről Fordán Géza elmondta, 17-en neveztek a versenyre, sima ultit játszottak, színvonalas volt a küzdelem. A döntőbe megérdemelten jutott be az a négy versenyző, akik közül kikerült a győztes is. Az I. Margaréta Ultiversenyt végül a rutinos kártyás Simonyai Elemér nyerte, második lett Varga ­Balázs, harmadik Domján Csaba, a negyedik pedig Szabadi Tamás.



Fordán Géza azt is elmondta, hogy Lentiben 10-12 ulti­versenyt tartanak évente 20-25 játékossal. Közben a tapasztalt kártyások gyakorolják az úgynevezett négyászos ultit is, amit az országos versenyeken játszanak, hiszen az a terv, hogy országos megmérettetést rendezzenek a városban. Ez a játék komplexebb, izgalmasabb, igyekeznek megtanítani erre a fiatalokat is. Hozzátette, hogy a jó játékhoz kellenek a megfelelő lapok, a szerencse és a tudás.