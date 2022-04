Gyergyák Zoltán, a község polgármestere elmondta: még az elmúlt évben kapott a település a Magyar falu program támogatásával egymillió forintot rendezvények megszervezésére. Ezt az összeget április 30-ig kell elkölteniük.



– Eredeti elképzelésünk az volt, hogy három program, a szüreti felvonulás, a helyi szépkorúak ünnepe és az újévi koncert költségeit fedezzük ebből az összegből – folytatta a polgármester. – Utóbbi kettőt azonban a pandémia miatt le kellett mondanunk, ezért gondoltunk arra, hogy tavasszal egy nagyobb szabású, szabadtéri eseménnyel kárpótoljuk a helyi lakosokat, illetve azokat az elszármazottakat, akik a környező településeken élnek és szívesen látogatnak vissza Murarátkára.



A Tavaszi vigadalom megrendezésében a 2021 végén alapított, jelenleg 19 tagú Murarátka Fejlődéséért Egyesület és a Mura Mentőcsoport volt az önkormányzat együttműködő partnere. Az említett szervezetek tagjai a szomszédos Muraszemenyéről megvásárolt disznót is közösen dolgozták fel, készítettek húsos kolbászt, főztek káposztát, illetve sütöttek húst is bőven, hogy a délutáni programokra érkezők ne maradjanak éhen, míg mások süteményekkel, pogácsákkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.



A délutáni programot – ahol a letenyei termelői piac árusai is bemutatták termékeiket – a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter nyitotta meg, azt követően a Kerka Táncegyüttes, majd a Kredenc együttes szórakoztatta a közönséget.