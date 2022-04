A város 777 éves születésnapjára emlékező eseményen részt vett Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke, Balogh László polgármester, illetve az önkormányzati képviselők és a város prominens személyiségei. A műsort az Eraklin Táncklub Egyesület standard formációs tánca nyitotta. Fellépett még a Zalagyöngye Táncegyüttes és a Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttese.

A rendezvényen elhangzott: Nagykanizsa és a szerbiai Magyarkanizsa község közötti együttműködés 15. éves jubileumát is ünneplik. Ebből az alkalomból Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester is megjelent és méltatta a települések jó barátságát.

Balogh László ünnepi köszöntőjében konkrétumokról, a város életének jelentős sikereiről és a jövőben megoldandó feladatokról is beszélt.

- Nagyjainkra visszatekintő közös erkölcsi parancs a város napja, Nagykanizsa 777 éves múltját felidéző ünnepe - fogalmazott. - Lépésről-lépésre megvalósult a belváros teljes rekonstrukciója, megszépült az Erzsébet tér, a Fő út, az Eötvös, a Deák és most a Széchenyi tér. Amelyben csendesen európaivá vált Nagykanizsa teljes belvárosa, miközben gyermekeink és unokáink megújult bölcsődékben, óvodákban és iskolákban pallérozhatják képességeiket, és szabadidejükben új játszótereken, műfüves focipályákon mozoghatnak vagy a város legnagyobb játszóterén kapcsolódhatnak ki a Csónakázó-tónál. A mindennapok láthatatlan alapját jelenti, amikor sok milliárd forint értékben újulnak meg csatornák, vízvezetékek, társasházak, egészségügyi ellátók, parkolók és több közintézményünk, köztük a város legszebb épületei, történelmi palotái.

Hozzátette: az is az élet természetes rendje, hogy a sikeresen újraválasztott országgyűlési képviselőnek, Cseresnyés Péternek köszönhetően végre megépült a 7-es főútvonal és a Petőfi utca kereszteződésében a körforgalom. De csendben elindult annak a négysávos útnak a tervezése is, amely Nagykanizsát és Zalaegerszeget köti össze, hogy olyan együttes gazdasági erő jöjjön létre, amely fel tudja venni a versenyt más régiókkal, akár egy közös nagy beruházás elnyerése érdekében is. Felelős és komoly hozzáállással, a közösséget szem előtt tartó magatartással, személyességet sértő destruktív viták elkerülésével nem torpanhatnak meg, s tovább haladhatnak a saját útjukon.

A díszközgyűlésen azokat a személyeket is köszöntötték, akik sokat tettek a városért. A közgyűlés határozatban döntött a kitüntető címek odaítéléséről, melyeket Balogh László polgármester adott át. Idén a Város Címere elismerést Horváth István versmondó, Kanász Viktor történész, Dr. Száraz Csilla régész-főmuzeológus, a Thúry György Múzeum igazgatója érdemelte ki. Az Év Vállalkozása címet kkv kategóriában az „M-M” Kanizsa Kft. ügyvezetője, Marton Éva, GYGV Kanizsa Kft. ügyvezetője, Beke Szabolcs, valamint a nagy vállalkozások között a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetője, Zadraveczné Vándor Melinda vehette át. Nagykanizsa Városért címet kapott Teleki László, a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdősné Dr. Németh Ágnes pedagógus, Alexa Mercédesz pedagógus, Alexa Péter pedagógus és posztumusz Sári Nándor kajak-kenu mesteredző.

A közgyűlés díszpolgári címet adományozott Kovács Antalnak, a Dél-zalai Vízmű Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának és a kanizsai származású Zádori Mária énekművésznek, aki egészségügyi okokból nem lehetett jelen, ezért az elismerést férje, Virág László vette át.