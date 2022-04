Csütörtökön a városi művelődési központban a projekthez kapcsolódóan tartottak roadshow-t, melyen főként a hölgyeknek szóló előadások hangzottak el. A rendezvény kezdetén Horváth László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, s azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy az önkormányzat intézményeiben több mint 150 nő dolgozik és mindegyiket hölgyek is vezetik, míg a város nyolc gazdasági társasága közül kettőben a szebbik nem képviselői közül kerül ki az ügyvezető.



Vinhoffer Judit, az IMRO- DDKK Környezetvédelmi Nonprofit Kft. projektmenedzsere mutatta be a WomEn- Puls programot. Elmondta, hogy a költségvetés meghaladja az 1 millió eurót. Több szervezetet is bevontak a megvalósításba, olyanokat, ahol nagy számban dolgoznak női munkavállalók. A program során tréningeket valósítottak meg, szemléletformáló rendezvényeket tartottak, de intézményi partnerség kialakítása is szerepel a célok között.

Csalló Andrea, a Szám-Pont Kft. ügyvezetője a projekt képzési tapasztalatairól szólva elmondta, hogy nyelvi, digitális és személyes készségek fejlesztésére tartottak tréningeket több területen, munkavállalóknak és vezetőknek.



A továbbiakban Tóth Szilvia tréner az érzékenyítésről, illetve a munkahelyi erőszakmentes kommunikáció eszközeiről beszélt a hallgatóságnak és szituációs gyakorlattal is alátámasztotta a mondottakat. Dr. Halász Gabriella orvos-közgazdász, szociális menedzser A munka és a magánélet összehangolása a közszférában dolgozók számára, majd Boros Mónika szociológus, szakpszichológus A kiégés, mint hétköznapi csendes gyilkos címmel tartott előadást. A nap során lehetőség nyílt személyiségteszt elkészítésére, az office-jóga alapjainak elsajátítására, képzési tanácsadásra, vércukor- és vérnyomásmérésre, valamint testösszetétel-elemzésre is.