Mint arról tavaly ősszel már beszámoltunk, kőből készült feszületet állíttatott a település határában a helyi német nemzetiségi önkormányzat, amely pályázaton nyert 650 ezer forintot a megvalósításhoz. Fűzvölgyre és a térségbe 300 évvel ezelőtt települtek be a mostani németség ősei Koblenzből, erre emlékeztet a feszület, melyet nagypénteken adtak át. Hohl László, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke lapunknak elmondta: fontosnak tartják a nemzetiségi hagyományok és kultúra megismertetését, a német nyelvű hitélet erősítését; reményeik szerint ehhez is hozzájárul a most átadott feszület. Az ünnepélyes eseményen a nemzetiségi önkormányzat alelnöke, Schmidt Józsefné köszöntötte a megjelenteket, s beszélt a 300 éves évfordulóról. A 4,25 méter magas feszületet Arányi Zoltán újudvari plébános áldotta meg. Hohl Zoltántól azt is megtudtuk: az elmúlt években a kisebbség vallási életének emléket állító valamennyi mementót felújították.