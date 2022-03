– Az ingatlant a hetvenes években építették, a kezdetektől a háziorvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak és szolgálati lakásnak ad otthont – mondta a polgármester. – Az évtizedek során az önkormányzat folyamatosan figyelmet fordított az épület karbantartására, most viszont nagy lehetőség adódott arra, hogy modernizáljuk. Teljes körű külső felújításra, valamint energetikai korszerűsítésre kerülhetett sor.

- A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton elnyert 36,4 millió forintos támogatáshoz önkormányzatunk 5,5 millió forint önerőt biztosított - folytatta Havasi Viktória polgármester. - A munkálatok során a nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet teljeskörű felújítására, az épület szigetelésére és festésére, napelemes rendszer kialakítására, fotocellás bejárati ajtó beépítésére, a rendelő előtti terület teljes rekonstrukciójára került sor, ezen kívül az udvaron parkoló is készült. Ezzel a felújítással praktikus, egyszersmind költséghatékony körülményeket tudtunk teremteni; ezúton szeretnék köszönetet mondani a fejlesztés támogatásáért Cseresnyés Péter államtitkár úrnak, országgyűlési képviselőnknek. De köszönettel tartozom mindazoknak is, akik munkájukkal bármilyen módon hozzájárultak a projekt sikeréhez.

Cseresnyés Péter köszöntőjében hangsúlyozta: az elmúlt időszakban számos beruházás valósulhatott meg a falvakban, községekben uniós és hazai forrásokból.

- Közös munka, az elmúlt 12 év közös munkájának eredménye, hogy eljutottunk odáig: amikor egy település fejlesztésen gondolkodik, a pályázati forrás mellé, amihez önrész is szükséges, nem a megfelelő bankot kell kiválasztania a hitelfelvételhez, hanem elég megnéznie a költségvetését, van-e elegendő szabad pénze - fogalmazott Cseresnyés Péter. - Ha van, akkor abból nyugodt szívvel tudja biztosítani az önrészt. A kormány új metódust vezetett be az önkormányzatok finanszírozásában: a települések annyi pénzt kapnak az államtól, hogy ha jól gazdálkodnak, akkor fel tudnak használni saját forrást is terveik megvalósításához. Ha április 3. után folytathatjuk a munkát, garantáljuk, hogy a közös munka újabb fejlesztéseket eredményez majd a legkisebb településeken is, az ott élő emberek javára.

A legkisebbek, a helyi ovisok is birtokba vették a színpadot

Forrás: Gergely Szilárd

Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke arra mutatott rá: a kormányzat hiába ad támogatást, ha az adott helyi közösség nem agilis, ambiciózus és nem tűz ki maga elé újabb és újabb célokat. Tótszerdahely e tekintetben példaértékű.

A szalagátvágás után az ünneplők a kultúrházhoz vonultak át, amelynek belső felújításához a horvát nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat összefogásával sikerült a nemzetiségek számára meghirdetett pályázaton nyerni 2 millió forintot. Itt a fejlesztés részleteit Blazsetin Bernadett, a nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette, majd kulturális műsorra került sor.