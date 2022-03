A tárcavezető úgy fogalmazott: bár a Covid ötödik hulláma lassan levonul, ám nem tudjuk, hogy a következő években hasonló járványnak ki lesz-e téve az ország. Magyarország a leggyorsabban újrainduló országok között volt, ezt igazolja a tavalyi 7,1 százalékos gazdasági növekedés is, ám a reményteli folytatás helyett most az orosz–ukrán háború árnyékában kell élni a mindennapokat, szögezte le Varga Mihály, aki arról is beszélt: ettől a konfliktustól függetlenül is 800 millió olyan ember van a Földön, aki azt tervezi, hogy elindul, új hazát keres, így erre fel kell készülni.

Varga Mihály hangsúlyozta: április 3-án arról is döntünk, a járvány, vagy a migráció kezelésében milyen utat kövessen az elkövetkező időszakban az ország. A pénzügyminiszter azt mondta, 2022 a bizonytalanságok miatt nem lesz könnyű év, ám a kormány azon dolgozik, hogy a legbiztonságosabb körülmények között folytatódjon az élet.

Varga Mihály az orosz–ukrán háború kapcsán leszögezte, kifejezetten veszélyes, hogy egyesek olyan szankciókban is gondolkodnak, amelyek Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetik.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, a zalai 2. választókerület elnöke kiemelte: az elmúlt években, a kormánynak köszönhetően, nagyon sok fejlesztés megvalósulhatott a 100 települést magába foglaló térségben, ezekhez a forrásokat elsősorban a Magyar falu program biztosította.

A politikus beszélt a zalai Balaton-partot a Kis-Balatonnal és Zalakaros térségével összekötő tervezett beruházásokról, az M76-os autóút továbbépítéséről is. Leszögezte: a jövő szempontjából nem mindegy, milyen eredmény születik a közelgő választáson, hiszen ennek a tétje „nem kevesebb, mint hogy a megkezdett vidékfejlesztés folytatódik- e, s megőrizzük-e eddig elért eredményeinket, vagy újra rossz irányba indulunk”.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere lapunknak hangsúlyozta, a helyi vállalkozások e nehéz két esztendőben jórészt megőrizték a munkahelyeket, s a kormányzati támogatásoknak köszönhetően bővítésre, fejlesztésre is lehetőség nyílt, ezért a nagyközség 26 hektárosra bővítette ipari parkját. A település gazdasági sikereit pedig jelzi, hogy iparűzési adóból 3,5-szer több pénz folyik be, mint idegenforgalmi adóból. A jövő tervei között az iparterületi ingatlanok értékesítését, a Balaton vízvédelmét és az iszapkotrás megindítását emelte ki a település vezetője.