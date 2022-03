Minderről Nemes Kálmán polgármester beszélt az útszakasz átadása kapcsán. Kiemelte: az Ady utca felújítása során a közel kilencmillió forintos támogatásnak köszönhetően nemcsak közel ezer négyzetméternyi aszfaltréteget terítettek le, de a padka megerősítését is elvégezték a vállalkozók. Mindez azt is jelenti, hogy az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően már csak egy olyan önkormányzati belterületi szakasz – a Kossuth utca egy része – van a településen, ami burkolatmegerősítésre szorul.

Nemes Kálmán azt is elmondta: még ez évben megkezdhetik a külterületi mezőgazdasági utak felújítását is, hiszen a vidékfejlesztési alap több mint 109 millió forintos pályázati támogatást biztosított a település részére. Ehhez a programhoz – ami több kilométernyi útszakaszt érint – ötszázalékos önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania. A polgármester szerint Kerkafalva 2021-ben és 2022-ben olyan mértékű fejlesztési programot valósíthat meg, amire az utóbbi ötven esztendőben nem került sor. Az említetteken túl a közelmúltban fejeződött be a faluház belső felújítása – erről néhány napja külön is írtunk –, de nemcsak az önkormányzat jutott pályázati támogatáshoz, hanem a Kerkamenti Református Társegyházközség is. Utóbbi a templom belső felújítására, valamint a parókiaépület ugyancsak belső helyreállítására kapott támogatást.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a fejlesztések kapcsán úgy fogalmazott: az alig 120 lakosú Kerkafalva jó példája annak az átfogó vidékfejlesztési törekvésnek, ami az utóbbi éveket jellemezte. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően élhető településsé vált, ez megállította a népességfogyást, hiszen az utóbbi években több család is itt találta meg otthonát. A folyamatosan fejlődő falvak szerinte ma már vonzó életteret kínálnak, hiszen a városokhoz képest jobb levegővel, nyugalmasabb lakókörülményekkel rendelkeznek, az alap- és kényelmi szolgáltatások pedig modern korunkban már szinte bárhol elérhetők.