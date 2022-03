A Kerka-holtágból kialakított kerkaszentkirályi tóba hat, a Kerkafalva melletti Kéthatár-tóba tíz tonna ponty került. A vasi szövetség halgazdálkodási és halvédelmi csoportvezetője, Mesterházy József elmondta: nemcsak úgynevezett piaci pontyot – azaz a szokásos harmadik nyaras példányokat – szereztek be, hanem extra méretű, 5–8 kilogramm közti halakat is, melyek közül Kerkaszentkirályra három, Kerkafalvára pedig öt mázsa jutott. Köztük akadnak fogható méretűek is, ám a szövetség szabályozása szerint a 60 centiméternél nagyobb pontyokat tilos megtartani.

Mesterházy József arra is kitért, hogy a halasítást évtizedek óta nem látott mértékű halhiány nehezíti, ami ráadásul áremelkedést is előidézett. A szövetség ennek ellenére március végéig 300 mázsa pontyot kíván a kezelésében lévő vizekbe tenni, és a szerdai telepítéssel ennek már több mint kétharmadát teljesítették is. A halasítások után egyik vízterületen sem rendelnek el általános horgászati tilalmat, szeretnék, ha a horgászaik minél előbb hódolhatnának a szenvedélyüknek.

A telepítéseket ezúttal is élénk érdeklődés kísérte a helyi egyesületek vezetősége és tagsága részéről. Kerkaszentkirályon jelen volt Simon Ádám, a Kerka Horgász Egyesület tavaly megválasztott új elnöke, aki elmondta: szükség van a halasításra, hiszen ezáltal tudják pótolni az állományt. A márciusi telepítést náluk is továbbiak követik majd, ám ezek időpontjáról az elnök egyelőre még nem tudott konkrétabb információival szolgálni. Simon Ádám azt viszont hozzátette, hogy 2022-ben reményeik szerint több versenyt is tarthatnak Kerkaszentkirályon, az elsőt május elsején, amire gyermekeket várnak.