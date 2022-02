A Magyar falu programban (MFP) a Sugár és a Park utca közötti szakasz felújítására, a Belügyminisztérium által kiírt pályázati lehetőségből pedig a Park és Honvéd utca közötti szakasz felújítására szeretne a város forrást szerezni. Mindkét felújítás a Vörösmarty utcai szakaszokat érintené, s mivel a kiírások csak egy-egy szakasz felújítását teszik lehetővé, ezért nyújt be két dokumentációt a város.

Az MFP esetében a támogatás százszázalékos, míg a szaktárca 65 százalékot biztosít. Papp Gábor polgármester elmondta: az előzetes számítások alapján mindkét esetben szükség lesz pluszforrásra. Ugyancsak az MFP lehetőségeit kihasználva kommunális eszközbeszerzésre is pályázik a város. A Gamesznek mintegy 15 millió forint értékben lombszívót és motoros kaszákat vásárolnának.

A testületi ülésen Papp Gábor arról is beszélt: pótlólagos munkák miatt többletforrásra van szükség az átfogó tóvédelmi programnál, mivel a Széchenyi utcától északra eső véderdőben veszélyes fákat kell kivágni, az ajánlatok beérkezésekor azonban a legalacsonyabb ajánlat is több volt, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. Rámutatott: a munka viszont elengedhetetlen. Az ehhez szükséges 3,6 millió forintot a város - egyelőre - az általános tartalék terhére biztosította.

A testület döntött a GINOP "Hévíz gyógyhelyfejlesztése" című projekt kivitelezésére vonatkozó határidő módosításáról, valamint a felmerült pótmunkák elvégzéséről is. A képviselők a Gamesz igazgatói posztjára - pályáztatás után - Gönye József eddigi megbízott vezetőt nevezték ki öt év időtartamra, a megbízása február 1-jétől, vagyis a mai naptól érvényes.

Az ülésen közlekedéssel kapcsolatos témák is napirendre kerültek - alapos előkészítő vizsgálatok és hatástanulmányok után.

Műszaki és közlekedésszakértői vizsgálatok alapján a testület elfogadta a dr. Babócsay és Vajda Ákos utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát, a dottó eddigi nagyparkolóbeli megállóhelyét - a tulajdonossal előzetesen egyeztetve - pedig a piachoz helyezik át: az a Széchenyi utca felőli oldalon, a jelenleg kihasználatlan területen, illetve a leállósávban kap helyet. Döntés született arról is, hogy a bölcsőde július 18. és augusztus 5. között nem fogad gyerekeket, az óvodában pedig június 20. és július 17. között lesz a leállás. Az ovisokat - igény esetén - ebben az időszakban az alsópáhoki óvoda fogadja. Ezekben a hetekben a szükséges karbantartási, felújítási és takarítási munkákat is elvégzik az intézményekben. A testület elfogadta a Hévízi Szobakiadók Szövetségének 2021-es beszámolóját, továbbá a Sportkör és a Hévíz-Balaton Airport elszámolásait is, amelyekkel kapcsolatban a grémium mindent rendben talált. A képviselők ezen túl döntöttek a polgármesteri hivatal idei nyári igazgatási szünetéről is, ami a törvényi rendelkezésnek megfelelően segíti a rendes szabadságok kiadását, de az ügyintézés ekkor sem szünetel majd Hévízen: szükség esetén minden elintézhető a polgármesteri hivatalban.