A megyei kórházban ez lesz a negyedik, a tudományos kutatást, felsőoktatást és a gyógyító munkát egységben megvalósító tanszéki forma. A döntést Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára jelentette be a képzési központban, sajtótájékoztatón.

Az államtitkár kifejtette, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) külső traumatológiai tanszékének elindítása a térség egészségügyi ellátása és felsőoktatása számára egyaránt fontos, hiszen ez magas szintű szakmai tevékenységet jelent, egyben a legújabb, modern eszközök beszerzését, valamint tudományos-innovációs tevékenységet is.

A kormány tagja arról is szólt, hogy tavaly a zalaegerszegi traumatológiai ellátás gondokkal küszködött (több orvos egyidejű távozása ­miatt – a szerk.), de a kórház, a város, a megye és a pécsi egyetem összefogott, ezután stabilizálódott az ellátás. A humán erőforrás hosszú távú biztosítása a képzéssel oldható meg, mondta az államtitkár, hogy a traumatológiai osztály működése továbbra is zavartalan, sőt, magasabb betegellátási minőséget biztosító legyen.

Prof. dr. Bódis József államtitkár Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője felszólalásában hangsúlyozta, az egészség a legfontosabb az emberek számára, ami egyben nemzetstratégiai kérdés, az a cél, hogy az emberek minél előbb meggyógyuljanak, ha betegek, minél hamarabb visszatérhessenek a munkájukhoz, mivel a gazdaság is csak így fejlődik. A képviselő tiszteletre méltónak nevezte azt az összefogást, amely a traumatológia problémáit megoldotta, s a tudományos továbblépést is lehetővé teszi. Az egészségügyben dolgozók kulcsszerepet játszottak abban, hogy a koronavírus-járvány idején is működhetett a gazdaság, tette hozzá.

A város polgármestere, Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, noha az önkormányzat nem fenntartója a megyei kórháznak, de mivel az emberek egészsége nem közömbös a városvezetés számára, minden segítséget megad az intézménynek, amit a lehetőségei megengednek. Szólt arról is, hogy az alapellátás területén 353 millió forintból újították meg a város orvosi rendelőit, továbbá folyamatosan bővítik a kórház körüli parkolási lehetőségeket, és lakásokat is biztosítanak az ide érkező szakembereknek.

A kórház igazgatója, dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD arról tájékoztatott, hogy a szívsebészet, a kardiológia és a gasztroenterológia után a traumatológia is külső tanszék lesz az egerszegi intézményben, ami a pécsi egyetem oktatókórháza. Kiemelte az ITM értékes támogatását, s köszönetet mondott a pécsi egyetem vezetőinek, valamint két traumatológusnak, dr. Patczai Balázsnak és dr. Wiegand Norbertnek.