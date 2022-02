Ennek apropóján családtagjai mellett az önkormányzat nevében Varga Zsuzsanna polgármester is felköszöntötte őt. Margit néni Szentgyörgyvölgy szülötte, itt is töltötte éveit. Idős korát meghazudtoló szellemi állapotnak örvend, s a lakásában segédeszköz nélkül tud mozogni. Házasságából két lánya és egy fia született, öt unokája és hét dédunokája van. A képen az ünnepelt körül balról menye, Gajda Istvánné, lánya, Gaál Anna, Varga Zsuzsanna, valamint egy unoka, a község falugondnoki feladatait is ellátó Medgyesi Beáta.